iPhone 18 Pro satışa çıktığı gün tamamen parçalarına ayrıldı

·12·Teknoloji
iPhone 18 Pro satışa çıktığı gün tamamen parçalarına ayrıldı

Dünya pazarında iPhone 18 Pro akıllı telefonlarının satışa sunulmasıyla birlikte, internette yeni amiral gemisinin ilk parçalarına ayrılma videosu ortaya çıktı. ixbt.com'un haberine göre, cihazın satışa çıktığı ilk gün uzmanlar iç yapısını inceleyerek temel teknik özellikleri pratikte doğruladılar ve güncellenmiş soğutma sistemini yakından gösterdiler. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

İç yapı ve yeni soğutma sistemi

Geleneksel olarak, akıllı telefon kasasını açma süreci alt kısımdaki iki Pentalobe vidasının sökülmesiyle başlar. Ekranı tamamen ayırmak için ise ısıtma, özel yapışkanlı bir aparat ve yapışkan katmanını yumuşatan alkol kullanıldı. Uzmanlar, videoda önemli ölçüde büyütülmüş yeni buhar odasının (vapor chamber) açıkça görüldüğünü belirttiler.

Yeni iPhone 18 Pro modeli, önceki nesillere kıyasla değişen dış ve iç unsurlarıyla da dikkat çekiyor. Özellikle cihazın ana kamera modülünün önemli ölçüde büyüdüğü anlaşıldı. Uzmanlara göre bu durum, daha karmaşık ve büyük bir mekanizma gerektiren değişken diyafram teknolojisinin uygulanmasıyla ilgili olabilir.

Dynamic Island ve batarya kapasitesi

Akıllı telefonun en dikkat çekici değişikliklerinden biri küçültülen Dynamic Island kısmıyla ilgili. Apple, yüz tanıma sisteminin kızılötesi kamerasını doğrudan ekranın altına taşıdı. Ekran dikkatlice incelendiğinde, sensörün üzerindeki panel kısmının, kendine has piksel yapısıyla diğer kısımlardan farklı olduğu tespit edildi. Bu, ışınların matris üzerinden serbestçe geçmesini sağlamak için gereklidir.

Ayrıca, bu kapsamlı parçalarına ayırma süreci, cihazın batarya kapasitesi hakkındaki bilgilere de açıklık getirdi. Fiziksel SIM kart yuvası bulunan versiyonun batarya kapasitesinin 4056 mAh olduğu doğrulandı. Bu değer, yeni amiral gemisinin lansmanından önce yayılan ilk bilgilerle tamamen örtüşüyor.

Şimdilik yayınlanan ilk videolar cihazın genel yapısı hakkında başlangıç düzeyinde fikir verse de, tamir edilebilirlik, parçalarına ayırma imkanları ve yapısal değişiklikler konusundaki daha detaylı analizlerin iFixit gibi saygın kaynaklar tarafından sunulması bekleniyor.

AppleiPhone 18 ProAkıllı TelefonTeknolojiGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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