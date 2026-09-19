Apple, Samsung ve Google cihazları ABD'de yasaklanabilir

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (USITC), önde gelen teknoloji devleri Apple, Samsung ve Google'a karşı büyük bir soruşturma başlattı. ixbt.com'un haberine göre, bu durumun nedeni söz konusu şirketlerin ses teknolojileriyle ilgili patentleri ihlal ettiği iddiasıdır ve suçlamalar doğrulanırsa, bu markaların bazı cihazlarının Amerikan pazarına girişi yasaklanabilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu hukuki sürecin başlamasına, ABD merkezli BoomCloud 360 şirketinin yaptığı şikayet temel oluşturdu. Davacı taraf, davalıların ithal ettikleri ve sattıkları bazı elektronik cihazlarda, ilgili haklara sahip olmadan ses işleme konusundaki patentli teknolojilerini kullandıklarını belirtiyor. Bu şikayet ilk olarak bu yılın 14 Ağustos tarihinde sunulmuş ve aynı ayın 31'inde ek bilgilerle genişletilmiştir.

Soruşturmanın detayları ve talep edilen önlemler

USITC tarafından açılan 337-TA-1521 numaralı soruşturmada üç ana davalı yer alıyor: Apple, Samsung Electronics (Amerikan şubesi dahil) ve Google. BoomCloud 360, komisyondan sınırlı bir istisna emri (Limited Exclusion Order) çıkarılmasını talep ediyor. Eğer patent haklarının ihlal edildiği kanıtlanırsa, bu tür bir önlem, suçlu şirketlerin belirli ürünlerinin ABD topraklarına girişini tamamen durdurabilir.

Bunun yanı sıra, davacı şirket sadece ithalat kısıtlamasıyla yetinmeyip, ABD pazarındaki belirli satış operasyonlarının ve diğer ticari faaliyetlerin durdurulması yönünde de kesin talimatlar verilmesini istiyor. Bu durum, söz konusu teknoloji devlerinin Amerikan tüketici pazarındaki konumunu ciddi şekilde etkileyebilir.

Yasal prosedürler ve gelecek adımlar

Söz konusu dava, USITC idari yargıçlarından birine incelenmek üzere devredilecek. Yargıç, tüm delilleri derinlemesine inceledikten sonra, ABD'nin 1930 tarihli Tarife Yasası'nın 337. bölümünün ihlal edilip edilmediğine dair ön raporunu sunacak. Daha sonra bu karar, komisyonun kendisi tarafından yeniden gözden geçirilebilir.

Resmi prosedürlere göre, soruşturma başladıktan sonra 45 gün içinde USITC'nin soruşturmanın tamamlanma süresini belirlemesi gerekiyor. Kurum, konuyu mümkün olan en kısa sürede nihai bir karara bağlamayı hedeflediğini belirtti. Kural ihlali tespit edilir ve talepler kabul edilirse, kısıtlamalar ilgili emrin çıkmasının ardından yürürlüğe girecektir.

Bununla birlikte, ABD Ticaret Temsilcisi devlet politikası açısından kararı iptal etmediği sürece, bu önlemler 60 gün içinde kesin ve nihai halini alacaktır. Henüz Apple, Samsung ve Google'ın hangi modellerinin bu kısıtlamalardan etkilenebileceği açıklanmadı.