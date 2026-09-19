Fizik klavyeli Clicks Communicator akıllı telefonu tanıtıldı

·2·Teknoloji
Fizik klavyeli Clicks Communicator akıllı telefonu tanıtıldı

Günümüzde tüm akıllı telefonlar neredeyse aynı görünüme sahip ve ön yüzlerinin büyük bir kısmını dokunmatik ekranlar kaplıyor. Ancak ixbt.com'un haberine göre, Clicks şirketi, fiziksel QWERTY klavyeye sahip ilk Clicks Communicator akıllı telefonu üzerindeki çalışmaların sona yaklaştığını duyurdu ve cihazın teknik özelliklerini önemli ölçüde geliştirdi. Aralık ayında satışa sunulması planlanan bu cihaz, metin tabanlı işlerle uğraşan ve yazı yazmayı seven kullanıcılar için tasarlanmış olup klasik BlackBerry cihazlarını anımsatıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Üreticiler, piyasaya sürülmeden önce müşteri taleplerini dikkate alarak cihazın temel özelliklerini güçlendirmeye karar verdiler. Özellikle akıllı telefonun RAM kapasitesi yüzde 50 artırılarak 8 GB'tan 12 GB'a çıkarıldı. Ayrıca batarya kapasitesi de artırılarak, planlanan 4000 mAh yerine 4350 mAh'lik bir batarya yerleştirilmesine karar verildi.

Batarya güvenliği ve teknik değişiklikler

Cihazın geliştirilme sürecinde mühendisler ilk planlardan vazgeçmek zorunda kaldılar. Başlangıçta silikon-karbon batarya kullanılması öngörülmüştü, ancak şirket kendi testleri sırasında bu tür hücrelerdeki arıza oranının yüksek olduğunu tespit etti. Bu nedenle geleneksel lityum-iyon bataryalara geçiş kararı alındı. Yeni lityum-iyon bataryanın kullanım ömrü 800'den fazla şarj döngüsü için tasarlanmıştır.

Akıllı telefon işletim sistemi olarak Android ile çalışıyor. Sipariş sırasında kullanıcılar, kendileri için uygun olan fiziksel klavye düzenini seçme imkanına sahip olacaklar. Dış görünüş açısından cihaz; Smoke, Onyx ve Clover adı verilen üç ana renkte satışa sunulacak. Ayrıca arka panel için, deri taklidi iki kaplama dahil olmak üzere 12 farklı değiştirilebilir tasarım seçeneği sunulacak.

Aksesuarlar ve ek hizmetler

Cihaz için özel koruma araçları ve bir hizmet ekosistemi de hazırlandı. Clicks şirketi, Dbrand markasıyla iş birliği yaparak aksesuar çıkarma konusunda anlaştı:

  • MNML koruyucu kılıf üç renkte sunuluyor ve fiyatı 39 dolar.
  • İki adet Prism koruyucu cam ve hassas montaj aparatı seti 34,95 dolar olarak fiyatlandırıldı.
  • İki yıllık Clicks Care genişletilmiş garanti programı 129,99 dolar tutuyor.
Clicks Care garantisi; düşme sonucu oluşan hasarları, sıvı temasını, kırık ekranı, kamera lensini, kasayı, tuşları ve bağlantı noktalarını kapsıyor. Şirket, uzun süreli onarımlar yerine kullanıcıya yeni bir cihaz göndermeyi vaat ediyor, ancak her sigorta durumu için 49 dolarlık ek bir ödeme yapılması gerekiyor.

Ayrıca ABD ve Birleşik Krallık kullanıcıları için eSIM teknolojisini destekleyen Clicks Mobile hizmeti başlatılacak. Bu hizmet aracılığıyla mobil iletişim ve interneti doğrudan Communicator cihazında etkinleştirmek mümkün olacak ve bağlanan kullanıcılara ilk iki ay ücretsiz hizmet sunulacak. Geleneksel nano-SIM kartlar için de ayrı bir fiziksel yuva mevcut.

Şu anda Clicks Communicator için ön siparişler alınmaktadır. 1 Ekim'e kadar akıllı telefonu 500 dolara sipariş etmek mümkün, sonrasında tavsiye edilen satış fiyatı 650 dolara çıkarılacak. İlk hazır cihazlar kullanıcılara 2026 yılının Aralık ayında teslim edilmeye başlanacak.

Clicks CommunicatorAkıllı TelefonAndroidQWERTYTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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