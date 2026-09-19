iPhone 18 Pro Max Taşkent'te satışa çıktı mı? Belirtilen fiyatı görünce şaşıracaksınız

·43·Teknoloji
iPhone 18 Pro Max Taşkent'te satışa çıktı mı? Belirtilen fiyatı görünce şaşıracaksınız

Sosyal medyada, yeni iPhone 18 Pro Max akıllı telefonlarının Taşkent'teki "Malika" pazarında çoktan yerini aldığına dair haberler yayıldı. Bazı bilgilerde, yeni modelin fiyatının 4500 dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Yayılan haberlere göre, özellikle trend olan vişne rengindeki iPhone 18 Pro Max, alıcıların büyük ilgisini çekti.

Ancak şu an için akıllı telefonların Taşkent'te satıldığı ve belirtilen fiyat, resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

Fiyat neden bu kadar yüksek?

Sosyal medyadaki bilgilerde, bazı yeni cihazlar için 4500 dolara kadar fiyat istendiği belirtiliyor. Bu resmi perakende satış fiyatı değil, satıcılar tarafından ilk cihazlar için belirlenen bir fiyat olabilir.

Şu an için yayılan haberlere karşı temkinli yaklaşmak gerekiyor.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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