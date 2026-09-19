NASA ve SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na üç uçuş daha yapılması konusunda anlaştı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA ile Elon Musk'a ait SpaceX şirketi arasında, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) insan gönderilmesi konusunda yeni bir büyük anlaşma imzalandı. ixbt.com'un haberine göre, Commercial Crew Transportation Capability (CCtCap) programı kapsamındaki ek sözleşmenin değeri yaklaşık bir milyar dolar olup, gelecekteki uzay keşiflerinin finansmanını sağlayacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu değişikliğe göre SpaceX, NASA için Crew-15, Crew-16 ve Crew-17 adlı üç insanlı uzay görevini daha gerçekleştirecek. Sözleşmenin toplam bütçesi 946 milyon dolar olup, bu anlaşmayla NASA tarafından SpaceX'e sipariş edilen toplam görev sayısı 17'ye ulaştı. Bu iş birliği, uzay istasyonunun önümüzdeki yıllarda kesintisiz çalışmasını garanti ediyor.

Finansman detayları ve sözleşme şartları

Anlaşmada belirtildiği üzere, ayrılan fonlar sadece uçuşların kendisini değil, aynı zamanda kapsamlı hazırlık süreçlerini de kapsıyor. Özellikle tutar; mürettebatın Dünya'da eğitimi, roket fırlatma, yörünge operasyonları, mürettebatın güvenli dönüşü, kurtarma çalışmaları ve her sefer için gerekli kargoların teslimat maliyetlerini içeriyor.

Ayrıca Dragon uzay aracı, ISS'ye kenetli olduğu süre boyunca mürettebat için acil durum 'cankurtaran botu' görevi de görmelidir. Bu ek güvenlik önlemi, astronotların hayatını her türlü beklenmedik durumda korumaya hizmet eder. Yeni anlaşmanın geçerlilik süresi 2030 yılına kadar uzatılmış olup, üç yeni görevin uçuşa hazır olma durumu 2027 ve 2028 yılları için planlanmıştır.

İş birliği geçmişi ve gelecek perspektifleri

Bu yeni anlaşma ile birlikte, CCtCap programı kapsamında SpaceX ile yapılan toplam sözleşmenin değeri 5,92 milyar dolara ulaştı. Hatırlatmak gerekirse NASA, ilk sözleşmelerini 2014 yılında Boeing ve SpaceX şirketleri ile imzalamıştı. Ancak SpaceX, başarılı çalışmaları sayesinde insanları uzaya taşıma sertifikasını Kasım 2020'de almıştı.

Şu anda NASA'nın görevleri kapsamında Crew-12 görevi yürütülmektedir. Bu program dahilinde Dragon aracı, mürettebatla birlikte başarılı bir şekilde yörüngeye çıkmış ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenerek görevlerini yerine getirmeye devam etmektedir. Bu adımlar, insanlığın uzay araştırmalarındaki varlığını daha da güçlendirmektedir.