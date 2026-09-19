Starlink, Panama'da akıllı telefonlar için doğrudan uydu bağlantısını başlattı

Panama Cumhuriyeti'nde Starlink, yerel operatör MasMovil (+Móvil) ile iş birliği yaparak yeni nesil mobil uydu bağlantı hizmetini başlattı. Ixbt.com'un haberine göre, +Más | Starlink olarak adlandırılan bu hizmet, özellikle uzak dağlık bölgelerde, ada bölgelerinde ve geleneksel mobil sinyalin ulaşamadığı yerlerde istikrarlı bir bağlantı sağlamayı amaçlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu proje, Direct-to-cell teknolojisi temelinde çalışmakta olup, ek ekipman veya uydu terminallerine ihtiyaç duymadan doğrudan standart bir akıllı telefonun kullanılmasına olanak tanır. Kullanıcılar, standart LTE ağlarını destekleyen kendi cihazları üzerinden bağlantı kurabilirler.

İlk aşama imkanları

Hizmetin başlangıç aşamasında abonelere en temel işlevler sunulacaktır. Özellikle kullanıcılar, internet mesajlaşma uygulamaları üzerinden mesajlaşma, SMS gönderme ve dijital haritaları sorunsuz bir şekilde kullanma imkanına sahip olacaklardır.

Yeni hizmet, mevcut yerüstü iletişim ağlarını tamamlayarak altyapının gelişmediği bölgelerde bile temel iletişimi garanti eder. Bu durum, özellikle acil durumlarda ve uzak bölgelere yapılan seyahatlerde büyük önem taşımaktadır.

Gelecek planları ve beklentiler

+Más | Starlink hizmetinin fiyatı henüz açıklanmadı. Mevcut +Móvil tarifelerine dahil edilip edilmeyeceği veya ayrı bir ücret karşılığında mı sunulacağı henüz bilinmiyor.

Buna rağmen operatör, gelecekte Starlink V2 nesli yeni uyduları kullanmayı planlıyor. Bu, ağ kapasitesini önemli ölçüde artıracak ve Panama bölgesinde daha geniş bir kapsama alanı sağlayacaktır.

Starlink'in daha önce Japon operatör au (KDDI) ile iş birliği yapacağını duyurduğunu belirtmek gerekir. Bu projenin, Asya bölgesinde Starlink Mobile V2 uydularını devreye alan ilk geniş kapsamlı girişim olması bekleniyor.