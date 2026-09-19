FIFA, Rus genç milli takımını U-15 Dünya Kupası'na dahil etti

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Rus genç milli takımını yeni oluşturulan turnuvanın grup aşaması kura çekimine dahil ederek ülkeyi uluslararası futbol arenasına kısmen döndürmek adına önemli bir adım attı. Goal.com'un haberine göre bu karar, Şubat 2022'de uygulamaya konulan kapsamlı spor yaptırımlarının ardından gelen ilk yumuşama olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Azerbaycan'da düzenlenecek U-15 Dünya Kupası ve festivalinde Rus genç milli takımı; Türkiye, Afganistan, Cibuti, Sierra Leone ve Sudan ile birlikte altı takımlı bir grupta yer aldı. Bu adım, geçtiğimiz yılın aralık ayında 211 üye federasyonun tamamına resmi davet gönderilmesinin ardından atıldı.

Turnuva formatı ve temel amaç

FIFA, bu pilot turnuvayı düzenlemedeki temel amacın, dünya genelinde FIFA turnuvalarına katılmakta zorlanan ülkelere anlamlı bir rekabet ortamı sunmak olduğunu belirtti. Organizasyonun açıklamasında, festival formatının ülkeler arasındaki rekabet farkını azaltmak için özel olarak tasarlandığı vurgulandı.

Ancak genç seviyesindeki bu kısıtlama yumuşaması, Rusya'nın ana milli takımlarına ve kulüplerine yönelik uygulanan yaptırımları etkilemiyor. Bu takımlar, Avrupa Şampiyonası ve Şampiyonlar Ligi gibi prestijli turnuvalardan men edilmeye devam ediyor.

Büyük futbol için kapılar hala kapalı

Bu yasaklar, Avrupa federasyonlarının olası boykotlarını önlemek amacıyla Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından onaylanmıştı. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Ukrayna'daki çatışmalar devam ettiği sürece Rusya'nın ana milli takımları için kapıların kapalı kalmaya devam edeceğini defalarca vurguladı.

Azerbaycan'da 24-30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek ve 191 takımı kapsayan bu turnuva, küçük sahalarda 20 dakikalık devrelerden oluşan sekizer kişilik formatta oynanacak. Ukrayna, Almanya, Hollanda ve ABD gibi ülkelerin turnuvaya katılmaması ise derin jeopolitik gerilimlerin turnuvanın gölgesinde kalmaya devam ettiğini gösteriyor.

FIFA, gelecekte gelecek yıl kızlar kategorisinde de bir turnuva başlatmayı ve 2028'den itibaren her iki yaş kategorisindeki festivalleri yıllık bir etkinlik haline getirmeyi planlıyor.