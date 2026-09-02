Moskova ile Berlin arasındaki diplomatik ilişkiler en gergin noktaya ulaştı. Alman yetkililer, Leipzig Havalimanı'ndaki olayda Moskova'nın parmağı olduğunu iddia ederek, Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu ile Berlin'deki Rus Bilim ve Kültür Merkezi'nin (Rus Evi) faaliyetlerini durdurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, 2 Eylül'de yaptığı resmi açıklamada Almanya'nın bu kararını 'açık bir provokasyon' olarak nitelendirdi ve Berlin'e karşı sert karşı önlemler alınacağı konusunda uyardı.

Alman diplomat Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Gerilimin ardından Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Rusya'daki Maslahatgüzarı Bernd Finke, acilen Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Diplomatla yapılan görüşmede Moskova, Berlin'in tüm iddialarını kesin bir dille reddetti:

Rus tarafı, Leipzig Havalimanı'nda meydana geldiği iddia edilen olayla Moskova'yı ilişkilendirme girişimlerini tamamen kurgu ve asılsız olarak nitelendirdi;

Bonn'daki Başkonsolosluğun ve Berlin'deki kültür merkezinin kapatılması kararı, nesiller boyu diplomatlar tarafından inşa edilen ikili ilişkilerin temelini tamamen yok etmeye yönelik bir başka adım olarak değerlendirildi;

Berlin'in bilinçli olarak ilişkileri germe yolunu seçtiği vurgulanarak, bu eylemlerin karşılıksız kalmayacağı ve Moskova'nın sert önlemler alacağı resmen bildirildi.

İç kriz ve dış suçlamalar: Putin'den Merz'e itiraz

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Berlin'in son hamlelerini değerlendirirken, Almanya'nın bu dış siyasi saldırganlığının arkasında ülkedeki ciddi sorunların yattığını belirtti.

Putin'e göre, Rusya karşıtı açıklamalar ve kararlar, Alman halkının yaşam standartlarının düşmesi ve Federal Şansölye Friedrich Merz'e olan güvenin keskin bir şekilde düşmesi fonunda gözlemleniyor. Almanya'nın mevcut yönetiminin kendi ulusal çıkarlarını korumak yerine onları pazarlık konusu yaptığını vurguladı. Moskova'yı 'hibrit saldırılarla' suçlamanın temel amacının, ülkedeki ekonomik zorlukları ve Rusya ile çatışma politikasını Alman halkı nezdinde meşrulaştırmak olduğu kaydedildi.

Berlin ile Moskova arasındaki kültürel ve konsolosluk bağlarının kopması, iki büyük devletin diplomatik ilişkiler tarihindeki en düşük seviyelerden biri olmaya devam ediyor.

Sizce Almanya ile Rusya arasındaki bu diplomatik gerilim ilişkilerin tamamen kopması noktasına mı varacak, yoksa Berlin ve Moskova bir uzlaşma yolu bulabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlarda belirtin!