Okyanus tabanında 9 yeni gizemli canlı türü keşfedildi

·9·Dünya
Okyanus tabanında 9 yeni gizemli canlı türü keşfedildi

Alaska yakınlarındaki buz gibi ve karanlık okyanus tabanında bilim insanları için beklenmedik bir keşif yapıldı. Araştırmacılar, bilim dünyası için daha önce bilinmeyen 9 yeni deniz süngeri türü tespit etti.

Yeni türler, Alaska Körfezi ve Aleut Adaları çevresindeki derin sulardan alınan örneklerin incelenmesi sırasında ortaya çıktı. Bu gelişme, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) tarafından duyuruldu.

Okyanus tabanında daha ne kadar sır var?

Okyanus tabanındaki çeşitli deniz süngerleri ve canlıların dokuz görseli.

İlginç olan şu ki, bilim insanları bu canlıları yakın zamanda tesadüfen bulmadı. Örnekler, NOAA'nın uzun yıllardır devam eden deniz araştırmaları sırasında toplandı. Bazı örnekler, 2012 yılından beri saklanmış ve daha sonra özel mikroskobik ve genetik analizlerden geçirilmiştir.

İncelemeler sonucunda 9 örneğin bağımsız yeni tür olduğu belirlendi. Altı farklı gruba ait olan bu canlıların bazıları, dış görünüşleri ve iç yapıları bakımından birbirinden keskin şekilde ayrılıyor.

En ilginç noktalardan biri, yeni türlerden birinin o kadar özgün olmasıydı ki, bilim insanları onu sınıflandırmak için tamamen yeni bir cins (genus) oluşturmak zorunda kaldı. Bir diğer tür ise daha önce ağırlıklı olarak tropikal bölgelerde rastlanan bir grubun, Alaska gibi soğuk bir bölgedeki ilk bilinen örneği oldu.

Onlar basit birer “sünger” değil

Deniz tabanındaki büyük bir süngerin etrafında yüzen birkaç pembe balık.

Deniz süngerleri dış görünüş olarak çok basit canlılara benzeseler de okyanus ekosisteminde önemli bir görev üstlenirler. Suyu filtrelerler ve okyanus tabanında diğer hayvanlar için saklanma ve barınma alanları oluştururlar.

Bazı balıklar ve kabuklular süngerlerin arasında saklanır. Hatta bazı balık türlerinin yumurtalarını süngerlerin iç kısımlarına bıraktığı tespit edilmiştir.

Bilim insanları, Alaska sularında bugüne kadar 232 deniz süngeri türünün bilindiğini belirtiyor. Ancak derin okyanusun büyük bir kısmı henüz tam olarak keşfedilmediği için gelecekte daha birçok bilinmeyen türün ortaya çıkması muhtemel.

Aleut AdalarıAlaskaNOAADeniz SüngeriOkyanus Araştırmaları
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

«Mekke Anlaşması» devreye giriyor: Türkiye, Suudi Arabistan'a askeri yardıma hazır!«Mekke Anlaşması» devreye giriyor: Türkiye, Suudi Arabistan'a askeri yardıma hazır!Bugün, 13:17«Türkiye ve Pakistan'ı sert cezalandıracağız!»: Husilerden Ankara'ya ağır tehdit«Türkiye ve Pakistan'ı sert cezalandıracağız!»: Husilerden Ankara'ya ağır tehditBugün, 12:48Ayakla hazırlanan limonata 364 liraya mı satıldı? Çin'deki festivalde yaşanan tuhaf olay tepki çektiAyakla hazırlanan limonata 364 liraya mı satıldı? Çin'deki festivalde yaşanan tuhaf olay tepki çektiBugün, 12:42«Riyad semalarında füze düşürüldü!»: Havaalanı yakınındaki yangın ve koalisyon açıklaması«Riyad semalarında füze düşürüldü!»: Havaalanı yakınındaki yangın ve koalisyon açıklamasıBugün, 11:47Finlandiya kıyılarında zehirli örümcek görüldüFinlandiya kıyılarında zehirli örümcek görüldüBugün, 11:37Novaya Guta'da insani yardım misyonu: Rusya ve Ukrayna vatandaş takası gerçekleştirdiNovaya Guta'da insani yardım misyonu: Rusya ve Ukrayna vatandaş takası gerçekleştirdiBugün, 11:34
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?