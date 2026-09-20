Okyanus tabanında 9 yeni gizemli canlı türü keşfedildi

Alaska yakınlarındaki buz gibi ve karanlık okyanus tabanında bilim insanları için beklenmedik bir keşif yapıldı. Araştırmacılar, bilim dünyası için daha önce bilinmeyen 9 yeni deniz süngeri türü tespit etti.

Yeni türler, Alaska Körfezi ve Aleut Adaları çevresindeki derin sulardan alınan örneklerin incelenmesi sırasında ortaya çıktı. Bu gelişme, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) tarafından duyuruldu.

Okyanus tabanında daha ne kadar sır var?

İlginç olan şu ki, bilim insanları bu canlıları yakın zamanda tesadüfen bulmadı. Örnekler, NOAA'nın uzun yıllardır devam eden deniz araştırmaları sırasında toplandı. Bazı örnekler, 2012 yılından beri saklanmış ve daha sonra özel mikroskobik ve genetik analizlerden geçirilmiştir.

İncelemeler sonucunda 9 örneğin bağımsız yeni tür olduğu belirlendi. Altı farklı gruba ait olan bu canlıların bazıları, dış görünüşleri ve iç yapıları bakımından birbirinden keskin şekilde ayrılıyor.

En ilginç noktalardan biri, yeni türlerden birinin o kadar özgün olmasıydı ki, bilim insanları onu sınıflandırmak için tamamen yeni bir cins (genus) oluşturmak zorunda kaldı. Bir diğer tür ise daha önce ağırlıklı olarak tropikal bölgelerde rastlanan bir grubun, Alaska gibi soğuk bir bölgedeki ilk bilinen örneği oldu.

Onlar basit birer “sünger” değil

Deniz süngerleri dış görünüş olarak çok basit canlılara benzeseler de okyanus ekosisteminde önemli bir görev üstlenirler. Suyu filtrelerler ve okyanus tabanında diğer hayvanlar için saklanma ve barınma alanları oluştururlar.

Bazı balıklar ve kabuklular süngerlerin arasında saklanır. Hatta bazı balık türlerinin yumurtalarını süngerlerin iç kısımlarına bıraktığı tespit edilmiştir.

Bilim insanları, Alaska sularında bugüne kadar 232 deniz süngeri türünün bilindiğini belirtiyor. Ancak derin okyanusun büyük bir kısmı henüz tam olarak keşfedilmediği için gelecekte daha birçok bilinmeyen türün ortaya çıkması muhtemel.