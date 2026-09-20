«Riyad semalarında füze düşürüldü!»: Havaalanı yakınındaki yangın ve koalisyon açıklaması

·8·Dünya
«Riyad semalarında füze düşürüldü!»: Havaalanı yakınındaki yangın ve koalisyon açıklaması

Fotoğraf: Reuters

Orta Doğu bölgesindeki askeri gerilim yeniden en tehlikeli noktaya ulaştı. Arap Koalisyonu hava savunma güçleri, Cumartesi sabahı Yemen'deki «Ensarullah» (Husiler) hareketi tarafından Suudi Arabistan başkenti Riyad'a doğru fırlatılan balistik füzeyi havada yakalayarak başarıyla imha etti. Konuyla ilgili açıklama, Yemen'de operasyon yürüten koalisyonun resmi sözcüsü Turki el-Maliki tarafından yapıldı. Açıklamada, «Cumartesi sabahı Husiler tarafından Riyad'a doğru fırlatılan balistik füze düşürüldü ve etkisiz hale getirildi» denildi.

Bu olay, küresel piyasalarda ve havacılık güvenliğinde ciddi endişelere yol açtı. Özellikle daha öncesinde uluslararası basında, Riyad Uluslararası Havaalanı yakınındaki büyük bir yakıt deposunda çıkan şiddetli yangınla ilgili haberler yayılmıştı. Hava savunma sistemleri görevini başarıyla yerine getirmiş olsa da, uzmanlar arasında bir dizi soru işareti doğuyor: Suudi Arabistanstratejik altyapısı Husilerin yeni füzelerine karşı ne kadar korunaklı, bu olay dünya petrol fiyatlarını nasıl etkileyecek ve bölge yeniden geniş çaplı askeri çatışmaların içine mi sürüklenecek?

«Sabah saldırısı ve havaalanı yanındaki alevler»: Riyad'daki olayların kronolojisi

Cumartesi sabahı yaşanan askeri çatışmanın en önemli detayları:

  • Cumartesi sabahı balistik saldırı: «Ensarullah» güçleri, Riyad'daki stratejik hedeflere yönelik ağır bir füze fırlattı;

  • Hava savunma sistemlerinin hızlı tepkisi: Koalisyon hava savunma güçleri, havadaki hedefi şehre yaklaşmadan tespit ederek parçaladı;

  • Turki el-Maliki'nin resmi raporu: Koalisyon komutanlığı, füzenin başarıyla etkisiz hale getirildiğini doğruladı;

  • Havaalanı çevresindeki acil durum: Basında, başkent havaalanı yakınındaki yakıt depolama tesisinde çıkan büyük yangının görüntüleri yer aldı;

  • Güvenlik önlemlerinin artırılması: Hava sahasındaki izleme faaliyetleri artırılarak yeni saldırı ihtimalleri değerlendiriliyor.

Riyad'a füze saldırısı ve hava savunma raporu

Olayın detaylarına ilişkin tarafların resmi bilgileri:

Parametreler ve yönelimler

Arap Koalisyonu'nun verdiği bilgiler

«Ensarullah» (Husiler) pozisyonu

Saldırı yönü

Suudi Arabistan'ın başkenti — Riyad şehri

Bölgedeki stratejik ve yakıt tesisleri

Silah türü

Uzun menzilli balistik füze

Balistik füze sistemi

Askeri sonuç

Füze havada tamamen düşürüldü ve imha edildi

Rakip bölgeye saldırı düzenlemek ve baskı kurmak

Ek olay

Havaalanı yakınındaki yakıt tesisinde büyük yangın

Askeri-psikolojik savaş yürütmek

Resmi açıklama yapan

Tuğgeneral Turki el-Maliki

Husilerin askeri kanat temsilcileri

Askeri-siyasi analiz: Uzmanlar Riyad'daki saldırıyı değerlendiriyor

Orta Doğu güvenliği uzmanlarının sonuçları:

  • Savunma kalkanının güvenilirliği: Füzenin şehir üzerine düşmesinin engellenmesi, koalisyonun hava savunma sistemlerinin yüksek hazırlık seviyesini gösteriyor;

  • Enerji tesisleri ana hedef: Havaalanı yanındaki yakıt tesisindeki yangın, Husilerin enerji altyapısını en zayıf nokta olarak hedef aldığını gösteriyor;

  • Barış görüşmelerine darbe: Bu tür saldırılar, taraflar arasındaki diplomatik ilişkilerin tamamen çıkmaza girdiğini ifade ediyor;

  • Petrol piyasasındaki istikrarsızlık: Suudi topraklarına yöneltilen her füze, dünya borsalarında petrol fiyatlarının keskin bir şekilde artmasına neden oluyor.

Riyad semalarındaki bu başarılı askeri operasyon başkenti bir felaketten kurtarmış olsa da, Arap Yarımadası'nda gerilimin yeniden tehlikeli bir seviyeye tırmandığını gösterdi.

Sizce Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan'ın stratejik tesislerini Husi füzelerinden tamamen koruyabilir mi, yoksa Orta Doğu yeni bir savaşın eşiğinde mi? Bu tür saldırılar havacılık ve yakıt piyasasını nasıl etkiler? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve bu güncel özeti tüm yakınlarınızla ve uluslararası olaylara ilgi duyanlarla paylaşın!

EnsarullahRiyadArap KoalisyonuBalistik FüzeOrta Doğu
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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