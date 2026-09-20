Ayakla hazırlanan limonata 364 liraya mı satıldı? Çin'deki festivalde yaşanan tuhaf olay tepki çekti

Çin'de düzenlenen uluslararası bir etkinlikte içecek hazırlama yöntemi sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. Limonata ve kola karışımının içine ayakların daldırıldığı görüntüler birçok kişiyi şoke etti.

Yayılan bilgilere göre, etkinlikte limonata ve kola karışımı hazırlanırken içeceğin içine ayaklar daldırıldı. En şaşırtıcı olanı ise, bu yöntemle hazırlanan içeceğin her bir bardağının 364 liradan satıldığı iddia ediliyor.

Hijyen kurallarına aykırı bulunan bu durumu görenler, sosyal medyada sert tepkiler gösterdi.

Tuhaf hazırlama yöntemine rağmen, içeceği almak için yüzlerce kişinin kuyruk oluşturduğuna dair haberler yayıldı.

Ancak olayın görüntüleri internette hızla yayılınca kullanıcıların tepkisi sertleşti ve organizatörler durumla ilgili harekete geçti.