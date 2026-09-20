Ayakla hazırlanan limonata 364 liraya mı satıldı? Çin'deki festivalde yaşanan tuhaf olay tepki çekti

·5·Dünya
Ayakla hazırlanan limonata 364 liraya mı satıldı? Çin'deki festivalde yaşanan tuhaf olay tepki çekti

Çin'de düzenlenen uluslararası bir etkinlikte içecek hazırlama yöntemi sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. Limonata ve kola karışımının içine ayakların daldırıldığı görüntüler birçok kişiyi şoke etti.

Yayılan bilgilere göre, etkinlikte limonata ve kola karışımı hazırlanırken içeceğin içine ayaklar daldırıldı. En şaşırtıcı olanı ise, bu yöntemle hazırlanan içeceğin her bir bardağının 364 liradan satıldığı iddia ediliyor.

Hijyen kurallarına aykırı bulunan bu durumu görenler, sosyal medyada sert tepkiler gösterdi.

Tuhaf hazırlama yöntemine rağmen, içeceği almak için yüzlerce kişinin kuyruk oluşturduğuna dair haberler yayıldı.

Ancak olayın görüntüleri internette hızla yayılınca kullanıcıların tepkisi sertleşti ve organizatörler durumla ilgili harekete geçti.

ÇinAyaklı LimonataÇin Uluslararası EtkinliğiHijyen SkandalıSosyal Medya
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

«Riyad semalarında füze düşürüldü!»: Havaalanı yakınındaki yangın ve koalisyon açıklaması«Riyad semalarında füze düşürüldü!»: Havaalanı yakınındaki yangın ve koalisyon açıklamasıBugün, 11:47Finlandiya kıyılarında zehirli örümcek görüldüFinlandiya kıyılarında zehirli örümcek görüldüBugün, 11:37Novaya Guta'da insani yardım misyonu: Rusya ve Ukrayna vatandaş takası gerçekleştirdiNovaya Guta'da insani yardım misyonu: Rusya ve Ukrayna vatandaş takası gerçekleştirdiBugün, 11:34«Moskova'da kritik sınav»: Paşinyan, Putin ile demir yolunun kaderini belirliyor!«Moskova'da kritik sınav»: Paşinyan, Putin ile demir yolunun kaderini belirliyor!Bugün, 11:28«45 milyar dolarlık bataklık ve 7 şart!»: Tahran, Washington'a ültimatom verdi«45 milyar dolarlık bataklık ve 7 şart!»: Tahran, Washington'a ültimatom verdiBugün, 11:20Japonya'da 100 yaşın üzerindekilerin sayısı ilk kez 100 bini aştıJaponya'da 100 yaşın üzerindekilerin sayısı ilk kez 100 bini aştıBugün, 11:04
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?