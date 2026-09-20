Xiaomi 18 Fold en çok satan katlanabilir telefon oldu

Zamin.uz haber sitesinin @RDObservation verilerine dayandırdığı habere göre, yeni Xiaomi 18 Fold cihazı pazarda mutlak bir rekor kırdı. Bu modern katlanabilir akıllı telefon, satışa sunulduğu ilk haftada yüksek bir başarı kaydederek şirketin tarihindeki en hızlı satılan cihaz serisi haline geldi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Akıllı telefonun tanıtımı bu yılın 7 Eylül tarihinde gerçekleşmiş, genel satışlar ise 10 Eylül'de başlamıştı. Satışa sunulduğu ilk yedi gün içinde cihazdan tam 80.000 adet satıldı. Bunun yaklaşık 36.000 adedi satışların ilk gününde sahiplerini buldu.

Teknik özellikler ve pazardaki konumu

Bu yoğun ilgi ve alıcıların aktifliği karşısında Xiaomi , stoktaki cihazların hızla tükendiğini açıkladı. Bu rakamlarla Xiaomi 18 Fold, bu yıl kendi kategorisinde en popüler ikinci katlanabilir telefon oldu ve bu alanda sadece Huawei markasının gerisinde kaldı.

Bilgi için belirtmek gerekirse; daha önce Huawei, çift taraflı geniş ekranlı Pura X Max modelinin dört ay içinde 1,2 milyon adet satıldığını ve kullanıcı memnuniyeti açısından birinci sırada yer aldığını duyurmuştu. Buna rağmen, Xiaomi'nin bir haftada ulaştığı 80.000 adetlik satış başarısı da büyük bir başarı olarak kabul ediliyor.

Amiral gemisinin temel özellikleri

Cihazın bu denli başarılı olması, gelişmiş teknik özellikleri ve özenle düşünülmüş donanımıyla ilgilidir. Kullanıcılara yüksek seviyede konfor ve imkan sunmak amacıyla akıllı telefona güçlü bileşenler yerleştirilmiştir.

Tanınmış Leica markasıyla iş birliği içinde geliştirilen üçlü kamera sistemi

6000 mAh kapasiteli batarya

67 W kablolu ve 50 W kablosuz hızlı şarj teknolojisi

IP58 ve IP59 standartlarına dayalı modern koruma sistemi

Akıllı telefonun optik yetenekleri de dikkat çekici. Cihaz, 200 megapiksel HP5 ana sensör, 3,5 kat optik zoom özellikli 50 megapiksel JN5 periskop modülü ve 17 mm odak uzaklığına sahip ultra geniş açılı lens ile donatılmıştır. Ayrıca model, UWB teknolojisi ve kaliteli çift hoparlörlere sahiptir.