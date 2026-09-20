Motorola 200 megapiksel kameralı yeni amiral gemisini tanıtıyor

·6·Teknoloji
Motorola 200 megapiksel kameralı yeni amiral gemisini tanıtıyor

Motorola, yeni amiral gemisi akıllı telefonu Signature 27'nin resmi tanıtım tarihini duyurdu ve cihazın ilk özelliklerini paylaştı. ixbt.com'a göre, merakla beklenen lansman 22 Eylül olarak belirlendi ve yeni cihazın Ocak 2026'da piyasaya sürülen önceki neslin yerini alması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Üretici tarafından yayınlanan ilk tanıtım görsellerinde, yaklaşan amiral gemisinin ana kamera bloğu net bir şekilde görülüyor. Uzmanlar, lenslerin etrafındaki halkada yer alan Dolby Vision, 200MP, 100x Super Zoom ve LYTIA yazılarına dikkat çekti. Bu, cihazın fotoğrafçılık yetenekleri konusunda ciddi bir adım atacağını gösteriyor.

Kamera yetenekleri ve gelişmiş sensör

Sony LYTIA markasından bahsedilmesi, Signature 27 modelinin Sony LYTIA LYT-901 adlı yeni 200 megapiksel sensörle donatılacağı anlamına geliyor. Bu optik sensör, 1/1,12 inç formatına ve 0,7 mkm piksel boyutuna sahip olup yüksek kaliteli kareleri garanti ediyor.

Söz konusu sensör, ek olarak 4x'e kadar dahili sensör içi zoom işlevini destekliyor. Duyurulan 100x Super Zoom özelliğinin tam olarak bu teknoloji ve kaliteli kırpma sayesinde gerçekleşmesi bekleniyor; bu da mobil fotoğrafçılık tutkunlarını kayıtsız bırakmayacak.

Tasarım ve performans

Tanıtım görselleri, cihazın dış görünüşüyle ilgili bazı sırları da açığa çıkardı. Akıllı telefonun arka paneli, kendine özgü bir dokuya ve dekoratif dikişlere sahip olup, Motorola'nın geleneksel cam yerine kumaş kaplama veya suni deri kullandığını gösteriyor.

Notebookcheck yayınına göre şirket, bu amiral gemisini "Wukong" kod adıyla geliştiriyor. Cihazın teknik temelinde en yeni Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisinin tercih edildiği tahmin ediliyor.

Ayrıca, akıllı telefonun bir diğer önemli özelliğinin GrapheneOS işletim sistemi desteği olduğu belirtiliyor. Daha önce GrapheneOS geliştiricilerinin Motorola ile özel bir anlaşma imzaladığı, güvenlik ve gizliliğe önem veren kullanıcılar için büyük bir yenilik olarak değerlendiriliyor.

MotorolaSony LYTIASnapdragonGrapheneOSAkıllı Telefonlar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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