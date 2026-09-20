Belarus sınırında, Moskova ile Kiev arasında son zamanlarda nadir görülen önemli bir insani olay kaydedildi. Rusya ve Ukrayna tarafları, resmi Minsk'in arabuluculuğunda sivillerin karşılıklı takas sürecini başarıyla tamamladı. Belarus devlet haber ajansı (BelTA) ve Ukrayna Yüksek Şurası İnsan Hakları Yetkilisi Dmitriy Lubinets tarafından doğrulanan resmi bilgilere göre, bu süreç Belarus-Ukrayna devlet sınırındaki 'Novaya Guta' kontrol noktasında gerçekleştirildi.

İnsani anlaşma çerçevesinde Rusya'dan Ukrayna'ya yakınlarına kavuşan 15 sivil dönerken, Ukrayna topraklarından Rusya'daki akrabalarının yanına 3 kişi gönderildi. Bu kişilerin büyük çoğunluğu emeklilerden, bakıma muhtaç ve hareket kabiliyeti kısıtlı yaşlı bireylerden oluşuyor. Edinilen bilgiye göre, Ukrayna'ya dönen vatandaşların en yaşlısı 96, en genci ise 49 yaşındaydı. Aynı zamanda Ukraynalı ombudsman, daha önce seferberlik konusunda tartışmalı bir istatistiksel açıklama yaparak, TSK personeli tarafından askere alınanların sadece yüzde 2'sinin cephe hattına ulaştığını belirtmişti.

Peki, Minsk platformu diplomatik görüşmeler için yeniden mi canlanıyor, bu insani adım taraflar arasında daha geniş çaplı müzakerelere kapı aralayabilir mi ve neden takasta özellikle yaşlı vatandaşlara öncelik verildi?

'96 yaşındaki yaşlı adam ve sınırdaki buluşma': Novaya Guta'daki olayların gelişimi

İnsani koridor kapsamında gerçekleştirilen sürecin ana anları:

Minsk arabuluculuğundaki anlaşma: İki devlet arasındaki hassas görüşmeler Belarus'un desteğiyle gerçekleştirildi ve Novaya Guta noktası güvenli takas adresi olarak belirlendi;

15'e 3 formülü: Rusya tarafından 15 Ukrayna vatandaşı, Ukrayna topraklarından ise 3 Rus vatandaşı ailelerine kavuşturuldu;

Yaş kategorisi ve sağlık durumu: Dönenler arasında en yaşlı kişi 96 yaşında, en genci ise 49 yaşındaydı; ana grup hareket kabiliyeti kısıtlı emeklilerden oluştu;

Ombudsmanların mutabakatı: Ukrayna İnsan Hakları Yetkilisi Dmitriy Lubinets, UNIAN ajansına verdiği demeçte Minsk'in sunduğu tüm rakamları ve detayları tamamen doğruladı;

Lubinets'in seferberlik konusundaki itirafı: Ombudsman, bu takasın arka planında Ukrayna'daki askeri çağrı durumuna değinerek, seferber edilenlerin çok küçük bir kısmının (%2) doğrudan savaş alanına ulaştığını hatırlattı.

Novaya Guta noktasındaki insani takas göstergeleri

Belarus-Ukrayna sınırında yaşanan sürecin resmi tutanağı:

Göstergeler ve kriterler Rusya'dan Ukrayna'ya dönenler Ukrayna'dan Rusya'ya dönenler Vatandaş sayısı 15 sivil 3 sivil Sosyal durum Emekliler, hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler Ailesiyle birleşmek isteyen vatandaşlar Yaş sınırları En yaşlısı 96, en genci 49 yaşında Yaşlı ve muhtaç kişiler kategorisi Takas yeri Novaya Guta sınır kontrol noktası Novaya Guta sınır kontrol noktası Arabulucu devlet Belarus Cumhuriyeti (BelTA onayı) Belarus Cumhuriyeti (Minsk kanalı) Resmi doğrulayıcı Dmitriy Lubinets (Ukrayna ombudsmanı) Resmi Minsk ve ilgili kurumlar

Uluslararası hukuk analizi: Uzmanlar sınırdaki insani adım hakkında

Uluslararası siyaset ve insan hakları uzmanlarının sonuçları:

Aileleri birleştirme önceliği: Askeri çatışmaların ağır koşullarında yaşlıları ve muhtaç vatandaşları sınır üzerinden akrabalarına teslim etmek, tarafların asgari insani normları koruduğu anlamına gelir;

Belarus diplomatik platformu: Minsk'in arabuluculuk rolü bu anlaşmayla yeniden aktifleşti ve sınır bölgesinin insani koridorlar için güvenilir bir adres olarak hizmet edebileceğini gösterdi;

Psikolojik önem: 96 yaşındaki bir vatandaşın evine dönmesi toplumda olumlu bir yankı uyandırarak, siyasi çatışmalardan bağımsız olarak sıradan insanların kaderinin odak noktasında olduğunu hatırlatıyor;

Gelecek süreçlere etkisi: Sivillerin başarılı takası, daha sonra diğer kategorilerdeki esirlerin ve tutulanların iadesiyle ilgili müzakereler için önemli bir psikolojik temel oluşturabilir.

Novaya Guta'daki bu insani misyon, her türlü karmaşık koşulda bile aileleri birleştirme ve insan hayatını koruma yolundaki en önemli adımlardan biri oldu.

Sizce sınırdaki bu başarılı sivil takası, taraflar arasında tam teşekküllü barış müzakerelerini yeniden başlatmak için bir itici güç olabilir mi? Minsk platformunun gelecekte tekrar ana diplomatik merkez haline gelebileceğini düşünüyor musunuz? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve bu önemli insani haberi tüm yakınlarınıza ve uluslararası olay meraklılarına ulaştırın!