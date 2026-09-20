Çin'de insansı robot test sırasında mühendisin elindeki kumandaya tekme attı

·5·Teknoloji
Çin'de insansı robot test sırasında mühendisin elindeki kumandaya tekme attı

Çin'in Zhejiang eyaletindeki Shaoxing şehrinde bir insansı robotun test edilmesi sırasında beklenmedik bir olay yaşandı.

7 Eylül 2026 tarihinde kaydedilen videoda, mühendis robotu kontrol ederken cihazın aniden ona doğru hamle yaptığı ve ayağıyla elindeki kontrol kumandasına tekme attığı görülüyor. Darbenin etkisiyle kumanda yere düştü.

Mühendis robotun bir sonraki hareketinden kaçınarak kumandayı yerden aldı ve oradan uzaklaştı. Gelen bilgilere göre olayda yaralanan olmadı.

Ardından robot hareketini tamamlayarak öne doğru eğilip selam verdi. Bu durum sosyal medyada robotun hareketlerinin Uzak Doğu dövüş sanatları ustalarına benzetilmesine yol açtı.

Robotun neden böyle bir hareket yaptığı; teknik bir arıza, yazılım hatası veya başka bir sebep olup olmadığı henüz net değil.

ShaoxingZhejiangİnsansı RobotTeknik ArızaYapay Zeka
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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