OnePlus 16 amiral gemisi Geekbench testinde rekor kırdı

Yakında tanıtılması beklenen yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlardan biri olan OnePlus 16 modeli, Geekbench benchmark veri tabanında görüldü. Teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandıran bu cihaz, resmi duyurusu yapılmadan önce bile yüksek performansı ve gelişmiş teknik özellikleri ile uzmanların dikkatini çekmeyi başardı. Bu konu hakkında Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, yeni akıllı telefon veri tabanında PYB110 model numarasıyla kaydedildi. Cihazın, Qualcomm'un henüz resmi olarak tanıtılmamış gelişmiş Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisiyle donatılması bekleniyor. Söz konusu çipin maksimum saat hızının 5,01 GHz seviyesine ulaşacağı bildiriliyor.

Etkileyici performans ve yazılım

Benchmark testlerinde OnePlus 16 modeli, yüksek potansiyelini açıkça sergiledi. Tek çekirdekli testlerde 3000 puanın üzerinde sonuç alan cihaz, çok çekirdekli modda ise 11.000 puan civarında etkileyici bir skor elde etti. Bu sonuçlar, amiral gemisinin en ağır görevlerin ve kaynak gerektiren uygulamaların üstesinden kolaylıkla geleceğini gösteriyor.

Test edilen cihaz 16 GB RAM ile donatılmış ve modern Android 16 işletim sistemiyle çalışıyor. Ayrıca, akıllı telefonun Çin pazarına yönelik versiyonunda ColorOS 17 arayüzünün yüklü olması bekleniyor, bu da kullanıcılara ek kolaylıklar sağlayacak.

Ekran ve gelişmiş kamera özellikleri

Akıllı telefon, yüksek kaliteli görsel deneyim sunan 6,78 inç BOE X4 OLED ekran ile donatılacak. 1,5K çözünürlüğe ve 165 Hz yenileme hızına sahip olan ekran, oyunlarda ve günlük kullanımda görüntülerin son derece akıcı olmasını garanti ediyor.

Fotoğrafçılık yetenekleri konusunda da cihaz yüksek standartları karşılıyor:

Ön kamera, yüksek çözünürlüklü 50 megapiksel sensör ile donatılacak

Ana arka kamera, optik stabilizasyona sahip 200 megapiksellik bir modül içeriyor

50 megapiksel ultra geniş açılı lens eklendi

3x optik zoom özelliğine sahip 50 megapiksel periskopik telefoto lens mevcut

Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri devasa bataryasıdır. Gelen bilgilere göre, OnePlus 16 9000 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek. Daha önce 3C sertifikası, akıllı telefonun 100 W kablolu hızlı şarj teknolojisini desteklediğini doğrulamıştı; sızan bilgilere göre kablosuz şarj gücü ise 50 W olacak.

Uzmanlara göre, bu teknik özelliklere ve yeteneklere sahip yeni nesil amiral gemisinin resmi tanıtımının bu yılın Ekim ayında yapılması planlanıyor. Cihaz, pazarda diğer önde gelen markalarla ciddi bir rekabete girmeye hazırlanıyor.