Fermin López İspanya Milli Takımı'na dönüşü hakkında konuştu

·5·Spor
Fermin López İspanya Milli Takımı'na dönüşü hakkında konuştu

Barcelona orta saha oyuncusu Fermin López, Sevilla karşısında alınan zorlu 3-1'lik galibiyetin ardından duygularını ve takımın La Liga sezonundaki başarılı gidişatını değerlendirdi. Bu karşılaşma, Katalan ekibinin ligdeki üstünlüğünü daha da pekiştirdi. Sánchez Pizjuán Stadyumu'ndaki maçın ardından oyuncu, sadece takımın aldığı üç puandan değil, kendisi için önemli olan kişisel bir başarıya ulaşmaktan duyduğu memnuniyeti gizlemedi. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Goal.com'un haberine göre, La Masia çıkışlı 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya Milli Takımı'nın yaklaşan UEFA Uluslar Ligi maçları için kadroya çağrıldı. Bu davet, genç futbolcu için sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçırmak zorunda kaldığı zorlu dönemin ardından gelen büyük bir duygusal başarı oldu. Fermin, bu zorlukları aşmanın kolay olmadığını itiraf etti.

"Milli takıma döndüğüm için çok mutluyum. Dünya Kupası'na gidememek benim için çok zordu. Sezona iyi başladım ve milli takıma döndüğüm için çok bahtiyarım," dedi Fermin López.

Raphinha'nın taktiksel değişimi ve hat-trick

Takımın İspanya Milli Takımı'ndaki sevincinin yanı sıra, Sevilla savunmasını dağıtan Raphinha gecenin kahramanı oldu. Brezilyalı futbolcu, maç boyunca alışılagelmiş kanat pozisyonundan ziyade merkez bölgelerde hareket ederek Hansi Flick yönetiminde yeni bir taktiksel kimlik kazandı. Bu değişiklik beklenmedik ve oldukça verimli sonuçlar verdi.

Eski Leeds United oyuncusu, sadece yedi maçta 12 gol atarak Pichichi ödülü yarışında açık ara liderliğe yükseldi. Fermin, takım arkadaşının yeni görevlerine ne kadar hızlı uyum sağladığını özellikle vurguladı.

"Raphinha bizim beklenmedik dokuz numaramız oldu. Yaptığı işler takdire şayan. Çok iyi bir oyuncu ve her pozisyona adapte olabiliyor. Biz ona pası veriyoruz, o da golleri atıyor. Daha önce merkez forvet olarak oynamamış olmasına rağmen şu an harika istatistikler yakalıyor," dedi Barcelona orta saha oyuncusu.

Sahadaki yüksek yoğunluk

Fermin López ayrıca Sevilla deplasmanında oynamanın zor olduğunu ve rakibin kendi taraftarı önünde büyük baskı kurduğunu belirtti. Teknik direktörün net talimatlarının takım oyununa nasıl yansıdığını açıkladı. Takımdan maç boyunca yüksek yoğunluğu koruması ve top kaybından hemen sonra pres yapması isteniyor.

"Sevilla kendi sahasında bize büyük baskı kurdu ancak Raphinha'nın üç golü belirleyici oldu. Hocamız bizden her zaman yüksek yoğunlukta oynamamızı ve topu kaybettiğimizde anında pres yapmamızı istiyor," diyerek sözlerini tamamladı Fermin.

Fermin LópezBarcelonaİspanya Milli TakımıRaphinhaLa Liga
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Thomas Tuchel, Harry Maguire'a sert bir şart koştu ve milli takımdaki geleceğine nokta koyduThomas Tuchel, Harry Maguire'a sert bir şart koştu ve milli takımdaki geleceğine nokta koyduBugün, 11:36«8 maçta 17 puan!»: Raphinha'dan inanılmaz başlangıç ve «Ballon d'Or» krizi!«8 maçta 17 puan!»: Raphinha'dan inanılmaz başlangıç ve «Ballon d'Or» krizi!Bugün, 11:12«Bu ideal bir sonuç!»: Hansi Flick, Raphinha'nın hat-trick'i ve 21 puan hakkında«Bu ideal bir sonuç!»: Hansi Flick, Raphinha'nın hat-trick'i ve 21 puan hakkındaBugün, 11:09“Hâlâ hayattayız”: Bošković, Bunyodkor’un uyanışı ve Paxtakor planı hakkında“Hâlâ hayattayız”: Bošković, Bunyodkor’un uyanışı ve Paxtakor planı hakkındaBugün, 11:07UFC 331: Sarukyan'dan dehşetli nakavt ve 1. rauntta şimşek gibi zafer!UFC 331: Sarukyan'dan dehşetli nakavt ve 1. rauntta şimşek gibi zafer!Bugün, 09:11Semerkant'ta Olimpiyat Rüzgarı: Özbekistan Türkiye ve Arjantin'i Mağlup EttiSemerkant'ta Olimpiyat Rüzgarı: Özbekistan Türkiye ve Arjantin'i Mağlup EttiBugün, 09:05
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev maçı sonrası
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev maçı sonrası