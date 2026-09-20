Fermin López İspanya Milli Takımı'na dönüşü hakkında konuştu

Barcelona orta saha oyuncusu Fermin López, Sevilla karşısında alınan zorlu 3-1'lik galibiyetin ardından duygularını ve takımın La Liga sezonundaki başarılı gidişatını değerlendirdi. Bu karşılaşma, Katalan ekibinin ligdeki üstünlüğünü daha da pekiştirdi. Sánchez Pizjuán Stadyumu'ndaki maçın ardından oyuncu, sadece takımın aldığı üç puandan değil, kendisi için önemli olan kişisel bir başarıya ulaşmaktan duyduğu memnuniyeti gizlemedi. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Goal.com'un haberine göre, La Masia çıkışlı 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya Milli Takımı'nın yaklaşan UEFA Uluslar Ligi maçları için kadroya çağrıldı. Bu davet, genç futbolcu için sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçırmak zorunda kaldığı zorlu dönemin ardından gelen büyük bir duygusal başarı oldu. Fermin, bu zorlukları aşmanın kolay olmadığını itiraf etti.

"Milli takıma döndüğüm için çok mutluyum. Dünya Kupası'na gidememek benim için çok zordu. Sezona iyi başladım ve milli takıma döndüğüm için çok bahtiyarım," dedi Fermin López.

Raphinha'nın taktiksel değişimi ve hat-trick

Takımın İspanya Milli Takımı'ndaki sevincinin yanı sıra, Sevilla savunmasını dağıtan Raphinha gecenin kahramanı oldu. Brezilyalı futbolcu, maç boyunca alışılagelmiş kanat pozisyonundan ziyade merkez bölgelerde hareket ederek Hansi Flick yönetiminde yeni bir taktiksel kimlik kazandı. Bu değişiklik beklenmedik ve oldukça verimli sonuçlar verdi.

Eski Leeds United oyuncusu, sadece yedi maçta 12 gol atarak Pichichi ödülü yarışında açık ara liderliğe yükseldi. Fermin, takım arkadaşının yeni görevlerine ne kadar hızlı uyum sağladığını özellikle vurguladı.

"Raphinha bizim beklenmedik dokuz numaramız oldu. Yaptığı işler takdire şayan. Çok iyi bir oyuncu ve her pozisyona adapte olabiliyor. Biz ona pası veriyoruz, o da golleri atıyor. Daha önce merkez forvet olarak oynamamış olmasına rağmen şu an harika istatistikler yakalıyor," dedi Barcelona orta saha oyuncusu.

Sahadaki yüksek yoğunluk

Fermin López ayrıca Sevilla deplasmanında oynamanın zor olduğunu ve rakibin kendi taraftarı önünde büyük baskı kurduğunu belirtti. Teknik direktörün net talimatlarının takım oyununa nasıl yansıdığını açıkladı. Takımdan maç boyunca yüksek yoğunluğu koruması ve top kaybından hemen sonra pres yapması isteniyor.

"Sevilla kendi sahasında bize büyük baskı kurdu ancak Raphinha'nın üç golü belirleyici oldu. Hocamız bizden her zaman yüksek yoğunlukta oynamamızı ve topu kaybettiğimizde anında pres yapmamızı istiyor," diyerek sözlerini tamamladı Fermin.