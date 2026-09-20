Lamine Yamal, Marcus Rashford'un El Clasico'daki ilk zorlukları hakkında konuştu

·23·Spor
Lamine Yamal, Marcus Rashford'un El Clasico'daki ilk zorlukları hakkında konuştu

Barcelona yıldızı Lamine Yamal, geçen sezon Katalan kulübünde kiralık olarak forma giyen Marcus Rashford'un İspanya futbolunun en büyük derbisi olan El Clasico'ya uyum süreci hakkında konuştu. Movistar'ın haberine göre genç yetenek, İngiliz forvetin yaşadığı ilk zorlukları ve daha sonra bu ortama nasıl hızla alıştığının sırrını açıkladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bilindiği üzere Marcus Rashford, geçen sezon Barcelona formasıyla çıktığı 49 maçta 14 gol atarak takımının La Liga ve İspanya Süper Kupası'nı kazanmasına önemli katkılarda bulundu. Ancak Manchester United altyapısından yetişen futbolcu için Katalan ekibindeki kariyerinin başlangıcı kolay olmadı; özellikle Real Madrid'e karşı oynanan maçlar onun için büyük bir sınavdı.

İlk karşılaşmadaki sorunlar

Rashford'un Santiago Bernabeu'da Real Madrid'e karşı çıktığı ilk El Clasico başarısız geçti ve Barcelona 2-1 mağlup oldu. O maçtaki performansı, takım arkadaşları da dahil olmak üzere birçok kişide soru işareti yarattı. Takımın genç forveti Lamine Yamal, o maçla ilgili izlenimlerini şöyle aktardı: Rashford'un ilk El Clasico'su, Bernabeu'da 2-1 kaybettiğimiz maçtı. Onu oynarken gördüğümde, henüz Clasico'nun ne olduğunu bilmediğini düşünmüştüm.

Yamal, La Masia çıkışlı oyuncuların ilk günden itibaren bu maçın ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu ve aslında gerçek bir savaş olduğunu anlayarak büyüdüklerini vurguladı. Yurt dışından gelen bir futbolcu için ise bu baskıyı hissetmenin ve uyum sağlamanın biraz zaman aldığını belirtti.

Camp Nou'daki değişim

Ancak Marcus Rashford, ikinci yarıdaki maça kadar durumun ciddiyetini tam olarak kavradı. Camp Nou'da oynanan bir sonraki karşılaşmada İngiliz forvet bambaşka bir seviyede oyun sergiledi. Harika bir frikik golü atarak Barcelona'nın şampiyonluk yolundaki adımına büyük katkıda bulundu ve maç boyunca çok yüksek bir yoğunlukla oynadı.

İkinci maçta Clasico'nun aslında ne olduğunu anladı, frikikten gol attı ve tamamen farklı bir yoğunlukla oynadı, diye ekledi Yamal, oyuncunun olumlu değişimini takdir ederek.

Transferin sonu ve yeni planlar

Başarılı geçen sezona ve kazanılan iki kupaya rağmen Barcelona yönetimi, Marcus Rashford'un 30 milyon Euro'luk (26 milyon Sterlin) satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Katalan kulübü, sportif direktör Deco önderliğinde başka öncelikler belirledi.

Kulüp, Newcastle kanat oyuncusu Anthony Gordon'u 70 milyon Euro (59 milyon Sterlin) karşılığında kadrosuna katmayı tercih etti. Teknik direktör Hansi Flick'in yüksek pres sistemine uygun, özellikle Raphinha'nın yokluğunda takıma enerji katabilecek profilde bir oyuncu arayan Barcelona yönetimi, 25 yaşındaki kanat oyuncusunu öncelikli hedef olarak belirledi.

Lamine YamalMarcus RashfordEl ClasicoBarcelonaLa Liga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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