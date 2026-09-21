Geceliği 8.100 dolar: Suudi Arabistan lüks tren seferlerini başlatıyor

Suudi Arabistan tarihindeki ilk premium sınıf demir yolu projesi olan Dream of the Desert lüks trenini hizmete sokmaya hazırlanıyor. Yolcular, yeni trende 2027 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren seyahat etme imkanına sahip olacak. Bu bilgi Khaleej Times tarafından aktarıldı.

Proje müdürü ve Arsenale International CEO'su Raffaele Breschi, bu yolculuğu “tekerlekler üzerinde gerçek bir tiyatro gösterisi” olarak tanımladı. Breschi, trendeki her detayın titizlikle düşünüldüğünü ve tüm yolculuğun baştan sona tek bir konsept üzerine kurgulandığını belirtti.

Bir gecelik konaklama 8.100 dolara mal olacak

Dream of the Desert 12 vagondan oluşacak. Trende 34 lüks kompartıman bulunacak ve aynı anda 72 yolcuyu ağırlayabilecek.

Yolculara üç farklı rota sunulacak. Lüks kompartımanda bir gecelik konaklama yaklaşık 30.000 Suudi riyali, yani 8.100 dolar civarında olacak.

İlk seferlerde yer almak isteyenler ise önceden yaklaşık 2.500 riyal, yani 680 dolar tutarında iade edilebilir bir depozito ödeyerek öncelikli listede yer alma imkanına sahip olacak.

Tren 1.000 kilometreden fazla yol katedecek

Proje kapsamındaki ana rota 1.000 kilometreden fazla bir mesafeyi kapsıyor. Tren, Riyad'dan kuzeye doğru hareket ederek neredeyse Ürdün sınırına kadar uzanan Suudi Arabistan’ın uzak ve henüz keşfedilmemiş bölgelerinden geçecek.

Tren El Kasım, Hail, El Cevf ve Kureyyat şehirlerinde duracak.

Raffaele Breschi, bu bölgelerin Suudi Arabistan halkı arasında bile yeterince bilinmediğini vurguladı. İstasyonlardan 30-40 dakikalık mesafede UNESCO miras alanları, gelecekte listeye girebilecek yerler, sönmüş volkanlar ve çeşitli çiftlikler bulunuyor.

Seyahat programında tarihi mekanlar da var

Gezi programına El Cevf'teki Marid Kalesi ve Hail'deki Aja Dağları da dahil edildi.

Breschi, Aja Dağları'nı ünlü El Ula bölgesine benzetse de, buranın doğal ortamının ve manzaralarının kendine has olduğunu belirtti.

Seyahat süreleri iki gece ile beş gece arasında değişecek. En uzun olan beş gecelik rotanın programına El Ula ziyareti de dahil edilecek.

Dream of the Desert projesi, Suudi Arabistan'ın Saudi Vision 2030 stratejisi kapsamında hayata geçiriliyor. Bu strateji, ülkeyi dünyanın önde gelen turizm destinasyonlarından biri haline getirmeyi amaçlıyor.