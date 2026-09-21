Miami'de Messi ve Suarez'den gol: Inter Miami'den zorlu beraberlik!

·5·Spor
Miami'de Messi ve Suarez'den gol: Inter Miami'den zorlu beraberlik!

Kuzey Amerika MLS normal sezonunun 26. haftasında oynanan merkez karşılaşma, taraftarlara gerçek bir gol şovu ve dramatik bir mücadele sundu. Kendi sahasında ligin yeni ve tehlikeli ekiplerinden biri olan San Diego'yu ağırlayan Inter Miami2:2'lik skorla zorlu bir beraberliğe imza attı. Ev sahibinin yıldız forvet ikilisi — kaptan Lionel Messi ve tecrübeli golcü Luis Suarez, her ikisi de gol atarak takımlarını öne geçirse de, konuk ekipte Anders Dreyer gerçek bir resital sunarak duble yaptı ve Floridalılardan galibiyeti kopardı.

90 dakika sahada kalan Messi'nin çabası bile Inter Miamitakımına 3 puanı getirmeye yetmedi. Bu beraberliğin ardından Floridalılar puanlarını 44'e yükselterek genel puan durumunda 4. sırada kaldı ve lider Nashville (55 puan) ile aradaki fark 11 puana çıktı; 31 puanı bulunan San Diego ise 20. sırada yer alıyor. Peki, Casemiro ve de Paul gibi yıldızların top koşturduğu Miami savunması neden Dreyer'in ikinci şutunu engelleyemedi ve Inter sezon sonuna doğru lideri yakalayabilecek mi?

«Dreyer'in şutları ve Messi - Suarez tandemi»: 26. haftanın önemli anları

Florida'da geçen şiddetli karşılaşmanın en seçkin olayları ve gerçekleri:

  • Dreyer'den erken soğuk duş: Henüz 12. dakikada Anders Dreyer, Inter Miami savunmasındaki boşluğu değerlendirerek skoru açtı (0:1);

  • Messi'nin kaptanlık cevabı: 24. dakikada Lionel Messi, yüksek yeteneğini konuşturarak dengeyi sağladı ve tribünleri ayağa kaldırdı (1:1);

  • Suarez'den belirleyici vuruş: 74. dakikada Luis Suarez ceza sahası içinde sözünü söyledi ve ev sahibini öne geçirdi (2:1);

  • 82. dakikadaki geri dönüş: Konuk ekip pes etmedi — 82. dakikada Anders Dreyer dublesini kutlayarak tablodaki nihai 2:2 skorunu belirledi;

  • Yıldız kadronun puan kaybı: Casemiro, Rodrigo de Paul ve Sergio Reguilon gibi oyuncuların çabalarına rağmen Inter Miami galibiyet skorunu koruyamadı.

MLS 26. Hafta: Inter Miami — San Diego (2:2) maç raporu

Maç istatistikleri ve puan durumu:

İstatistikler ve detaylar

Inter Miami (Ev Sahibi)

San Diego (Konuk)

Nihai Skor

2

2

Goller

L. Messi 24, L. Suarez 74

A. Dreyer 12, 82 (duble)

Kadro liderleri

St. Clair, Casemiro, de Paul, Messi, Suarez

Anders Dreyer (Maçın adamı)

Toplanan puanlar

44 puan

31 puan

Puan durumundaki yeri

4. sıra

20. sıra

Lider Nashville ile fark

-11 puan (Liderlikten uzaklaşma)

Turnuva alt sıralarında

Futbol ekspertizi: Inter Miami neden galibiyeti elinden kaçırdı?

Uluslararası futbol analistleri ve MLS yorumcularının temel sonuçları:

  • Hücum ve savunma dengesizliği: Ön hatta Messi ve Suarez gol atma görevini kusursuz yerine getirse de, arka hatta Casemiro ve Fagun ikilisi kontra ataklarda hız konusunda aksıyor;

  • Dreyer'in bireysel yeteneği: Danimarkalı forvet, Miami savunmasının zayıf noktalarını doğru analiz ederek yakaladığı az sayıdaki fırsatı yüzde yüz verimle kullandı;

  • Nashville'in gerisinde kalmak: 11 puanlık fark, normal sezon şampiyonluğu (Supporters' Shield) mücadelesinde Floridalıların şansını ciddi oranda düşürüyor;

  • Play-off hazırlık sınavı: Bu tür beklenmedik puan kayıpları, takım teknik direktörüne play-off öncesinde savunma hattı ve rotasyon kalitesi üzerinde çalışması gerektiğini net bir şekilde gösterdi.

Messi ve Suarez'in golleri Inter Miami'ye parlak anlar yaşatsa da, savunmadaki hatalar onları değerli bir galibiyetten mahrum bıraktı.

Sizce Inter Miami, lider Nashville ile aradaki 11 puanlık farkı kapatıp normal sezonda 1. sıraya yükselebilir mi? Casemiro ve Messi'nin olduğu takımın puan kaybetmesine savunmadaki boşluklar mı yoksa rakibin gücü mü sebep oldu? Kişisel görüş ve analizlerinizi yorumlarda paylaşın ve MLS'in bu sıcak mücadelesinin analizini tüm futbolseverlere ulaştırın!

Inter MiamiSan DiegoAnders DreyerLionel MessiMLS
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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