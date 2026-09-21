Semerkant'ta zafer ve drama: Özbekistan erkek millî takımı 1. sıraya yükseldi

·62·Spor
Semerkant'ta zafer ve drama: Özbekistan erkek millî takımı 1. sıraya yükseldi

Dünya Satranç Olimpiyatları'nda belirleyici ve oldukça dramatik geçen 5. tur maçları sona erdi. Özbekistan millî takımları için bu tur, gerçek anlamda tarihi olaylarla dolu geçti: Ana erkek takımımız (Özbekistan-1), dünya satrancının devlerinden biri olan Macaristan'ı 4-0'lık net ve sansasyonel bir skorla mağlup ederek olimpiyat puan durumunda tek başına liderliğe, yani 1. sıraya yükseldi! İkinci erkek takımımız Filipinler'i 2,5-1,5 ile geçerken, üçüncü takımımız Avusturya ile 2-2 berabere kalarak mücadeleci bir oyun sergiledi.

Ancak kadınlar kategorisinde durum gerginleşti; birinci kadın takımımız güçlü ABD takımıyla 2-2 berabere kaldıktan sonra turnuva tablosunda ilk beşin dışına düştü (yedekteki ikinci takım Tunus'u 4-0, üçüncü takım ise Madagaskar'ı 3,5-0,5 mağlup etti). Şimdi ise tüm turnuvanın kaderini belirleyecek olan "yüzyılın karşılaşması" kapıda: 6. turda Özbekistan-1, ezeli ve en tehlikeli rakiplerinden Hindistan ile karşılaşacak, kadınlarımız ise güçlü Gürcistan'a karşı masaya oturacak. Peki, Özbek satranççılar 1. sırayı Hindistan karşısında koruyabilecek mi ve kadın takımımız şampiyonluk yarışına geri dönebilecek mi?

"Macaristan karşısında 4-0, 1. sıra ve Hindistan ile düello": 5. tur ve gelecek maçların detayları

Olimpiyatın en önemli dönüm noktaları ve sıradaki karşılaşmalar:

  • Macaristan'ı 4-0'lık skorla hezimete uğratmak: Özbekistan'ın ana takımı tüm masalarda galip gelerek erkekler kategorisinde mutlak 1. sıraya yerleşti;

  • Özbekistan-2 ve 3 takımlarının azmi: Gençlerden oluşan ikinci takım Filipinler'i 2,5-1,5 ile dize getirdi, üçüncü takım Avusturya'dan puan kopardı (2-2);

  • Kadın takımında üzücü gerileme: ABD ile beraberlik (2-2) sonucunda kızlarımız ilk beşin dışına çıktı, ancak "Özbekistan-2" Tunus'a hiçbir şans tanımadı (4-0);

  • 6. turun baş afişi — Özbekistan vs Hindistan: Olimpiyat altın madalyalarının kaderini belirleyebilecek merkezî karşılaşmada erkek takımı Hindistan'a karşı sahaya çıkacak;

  • Diğer eşleşmeler: Erkeklerde İspanya - Özbekistan-2, Avustralya - Özbekistan-3 maçları oynanırken, kadınlarda Gürcistan - Özbekistan-1, Kuzey Makedonya - Özbekistan-2 ve İsveç - Özbekistan-3 karşılaşmaları gerçekleşecek.

Dünya Satranç Olimpiyatı: 5. tur sonuçları ve 6. tur takvimi

Özbekistan'ın 6 takımının tamamının kaydettiği sonuçlar ve sıradaki rakipleri:

Takım kategorisi

5. tur sonuçları

6. turdaki rakipler ve eşleşmeler

Puan durumundaki konum

Erkekler: Özbekistan-1

Macaristan - Özbekistan-1 0:4 (Galibiyet)

Özbekistan-1 - Hindistan

1. sıraya yükseldi (Lider)

Erkekler: Özbekistan-2

Özbekistan-2 - Filipinler 2,5:1,5

İspanya - Özbekistan-2

Galibiyet serisi devam ediyor

Erkekler: Özbekistan-3

Avusturya - Özbekistan-3 2:2

Avustralya - Özbekistan-3

Değerli bir beraberlik kaydedildi

Kadınlar: Özbekistan-1

ABD - Özbekistan-1 2:2

Gürcistan - Özbekistan-1

İlk beşin dışına düştü

Kadınlar: Özbekistan-2

Özbekistan-2 - Tunus 4:0

Kuzey Makedonya - Özbekistan-2

Net ve büyük galibiyet

Kadınlar: Özbekistan-3

Özbekistan-3 - Madagaskar 3,5:0,5

İsveç - Özbekistan-3

Güvenli üstünlük

Satranç analizi: 6. turdaki Hindistan maçı neden final değerinde?

Uluslararası büyükustaların ve uzmanların gelecek tur hakkındaki analizleri:

  • Olimpiyatın gerçek finali: Özbekistan ve Hindistan, dünya satrancında en genç ve en güçlü nesle sahip iki takım olarak kabul ediliyor; 6. turdaki karşılaşmanın galibi, şampiyonluk yolunda büyük bir stratejik avantaj elde edecek;

  • Zihinsel üstünlük ve 1. sıra baskısı: Avrupa'nın en dengeli takımlarından biri olan Macaristan'ı 4-0 ile hezimete uğratmak gençlerimize büyük bir özgüven aşıladı, ancak 1. sırayı korumak iki kat sorumluluk gerektiriyor;

  • Kadın takımı için ölüm-kalım savaşı: İlk beşin dışına düşen kadın takımımız, Avrupa'nın geleneksel satranç okuluna sahip Gürcistan'ı ancak yenerse madalya yarışına geri dönebilir;

  • İkinci takımların sansasyonel fırsatı: Özbekistan-2 erkek takımının İspanya'ya karşı maçı, gençlerimizin uluslararası elit seviyede kendilerini kanıtlamaları için bir diğer büyük sınavdır.

5. tur Özbek satrancının büyük gücünü gösterdiyse, 6. tur turnuva tarihindeki en sıcak ve gergin karşılaşma olmaya aday.

Sizce Özbekistan erkek millî takımı 6. turda Hindistan engelini aşarak 1. sırayı sağlamlaştırabilir mi? Kızlarımız güçlü Gürcistan'ı yenip tekrar ilk beşe girebilir mi? Kişisel analiz ve görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Semerkant'taki Satranç Olimpiyatı'nın bu sıcak analizini tüm spor tutkunlarıyla gururla paylaşın!

Özbekistan Satranç TakımıSatranç OlimpiyatıMacaristan SatrançHindistan SatrançSemerkant
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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