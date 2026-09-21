“Moda şovu bitti, sıra futbolda”: Zidane, Fransa Milli Takımı'nda kesin yasaklar getirdi

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, takım içindeki disiplini güçlendirmek ve oyuncuların tüm odaklarını sadece sahadaki sonuçlara vermelerini sağlamak amacıyla sert ve ses getiren bir karar aldı. derbyderbyderby.it tarafından yayınlanan özel habere göre, Fransız efsanevi teknik adam, "Horozlar"ın kampları öncesinde oyuncuların gazetecilerle uzun ve anlamsız sohbetler yapmasına ve çeşitli tuhaf kıyafetlerle tarzlarını sergileme alışkanlığına tamamen son verdi.

Son yıllarda Fransa milli takımı yıldızlarının Clairefontaine Ulusal Teknik Merkezi'ne gelişi, gerçek bir Paris "moda şovuna" (fashion show) dönüşmüştü. Sporla ilgisi olmayan magazin dergileri ve şov dünyası temsilcileri tesisin önünde bekleyerek futbolcuları saatlerce fotoğraflıyor ve bu durum takımın asıl görevini ikinci plana atıyordu. Böylesi aşırı gösteriş ve dikkat dağınıklığından yorulan Zidane, artık kesin bir filtre uyguluyor: Yeni düzenlemeye göre, futbolcuları fotoğraflama ve onlarla iletişim kurma hakkı sadece Fransa Futbol Federasyonu (FFF) tarafından özel akreditasyon verilen spor gazetecilerine tanınacak.

Peki, Zidane'ın bu demir disiplini yıldızların moralini nasıl etkileyecek ve bu kısıtlama Fransa milli takımını yeniden dünya futbolunun zirvesine taşıyabilecek mi?

“Clairefontaine podyum değil”: Zidane'ın getirdiği yeni kuralların özü

Milli takım bünyesinde getirilen yeni kısıtlama ve düzenlemelerin detayları:

“Moda haftasına” son verildi: Futbolcuların tesise gelirken ekstravagant ve pahalı kıyafetlerle şov yapması resmen yasaklandı;

Magazin gazetecilerine “kırmızı ışık”: Sadece sporla ilgisi olmayan, moda ve yaşam tarzı (lifestyle) yayınlarının Clairefontaine tesisinde serbestçe çalışmasına son verildi;

Sadece özel FFF akreditasyonu: Artık milli takım üyelerini görüntüleme ve kısa röportajlar alma hakkı, sadece Fransa Futbol Federasyonu'ndan izin almış uzman spor medya kuruluşlarına verilecek;

Tüm odak sadece antrenmanlara: Teknik ekip, oyuncuların kıyafet seçimi ve kameralar önünde vakit kaybetmek yerine taktik hazırlığa ve fiziksel toparlanmaya odaklanmasını şart koştu;

Yıldız statüsüne bakılmaksızın tek tip kural: Kısıtlamalar Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga gibi dünya yıldızlarından yeni çağrılan oyunculara kadar herkes için geçerli kabul ediliyor.

Fransa Milli Takımı: Zidane öncesi ve Zidane dönemindeki atmosferin karşılaştırması

Clairefontaine merkezindeki değişikliklerin analizi:

Kriterler ve yönelimler Önceki düzen (Son yıllarda) Zinedine Zidane'ın yeni talebi Tesise giriş süreci Açık moda şovu, pahalı kombinler Sade, mütevazı ve spora uygun giyim Basın kapsamı Şov dünyası, moda ve magazin yayınları Sadece resmi spor medyası ve FFF medyası Gazetecilerle sohbet Açık alanda uzun süreli çekim ve tartışmalar Reglament bazlı kısa ve sınırlı iletişim Teknik direktörün amacı Medya imajı ve PR özgürlüğü Demir disiplin, daha az gürültü ve yüksek odaklanma Ana odak noktası Sosyal medyadaki tartışmalar Sadece sahadaki taktik ve sonuçlar

Futbol ekspertizi: Zidane neden bu adımı attı?

Avrupa futbolu içeriden öğrenenleri ve Fransa spor analistlerinin temel sonuçları:

Disiplin ve konsantrasyonun geri kazanılması: Zinedine Zidane her zaman saha dışındaki gereksiz gürültülerden nefret etmiştir; teknik adam büyük turnuvalar öncesinde futbolcuların zihnini medya baskısından arındırmak istiyor;

Takım içi dengenin korunması: Bazı genç futbolcuların oyunundan ziyade kıyafetlerinin trend olması soyunma odasında sağlıksız bir ortam yaratabilirdi; yeni kısıtlama bu bölünmeyi ortadan kaldıracak;

Şampiyonluk zihniyetine dönüş: Real Madridile Şampiyonlar Ligi'nde üst üste başarılar kazanan Zidane, başarının sadece demir disiplin ve sahadaki %100 fedakarlıkla geleceğini çok iyi biliyor;

Federasyon tam destek veriyor: FFF yönetimi, teknik adamın bu kararını memnuniyetle karşıladı, çünkü milli takım etrafındaki sağlıksız eğlence şovlarına son vermenin zamanı çoktan gelmişti.

Zinedine Zidane'ın bu sert çıkışı, Fransa Milli Takımı'nda "yıldız hastalığına" karşı mücadelenin başladığını ve sadece zafer için çalışan yeni bir dönemin açıldığını gösteriyor.

Sizce Zinedine Zidane'ın futbolcular için "moda şovunu" yasaklaması doğru bir karar mı, yoksa modern futbolda şov ve kişisel tarz da gerekli mi? Demir disiplin Fransa'yı yeniden uluslararası kupalara taşıyabilir mi? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya futbolundaki en sıcak disiplin değişikliklerinin analizini tüm futbolseverlere ulaştırın!