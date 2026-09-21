“Moda şovu bitti, sıra futbolda”: Zidane, Fransa Milli Takımı'nda kesin yasaklar getirdi

·1·Spor
“Moda şovu bitti, sıra futbolda”: Zidane, Fransa Milli Takımı'nda kesin yasaklar getirdi

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, takım içindeki disiplini güçlendirmek ve oyuncuların tüm odaklarını sadece sahadaki sonuçlara vermelerini sağlamak amacıyla sert ve ses getiren bir karar aldı. derbyderbyderby.it tarafından yayınlanan özel habere göre, Fransız efsanevi teknik adam, "Horozlar"ın kampları öncesinde oyuncuların gazetecilerle uzun ve anlamsız sohbetler yapmasına ve çeşitli tuhaf kıyafetlerle tarzlarını sergileme alışkanlığına tamamen son verdi.

Son yıllarda Fransa milli takımı yıldızlarının Clairefontaine Ulusal Teknik Merkezi'ne gelişi, gerçek bir Paris "moda şovuna" (fashion show) dönüşmüştü. Sporla ilgisi olmayan magazin dergileri ve şov dünyası temsilcileri tesisin önünde bekleyerek futbolcuları saatlerce fotoğraflıyor ve bu durum takımın asıl görevini ikinci plana atıyordu. Böylesi aşırı gösteriş ve dikkat dağınıklığından yorulan Zidane, artık kesin bir filtre uyguluyor: Yeni düzenlemeye göre, futbolcuları fotoğraflama ve onlarla iletişim kurma hakkı sadece Fransa Futbol Federasyonu (FFF) tarafından özel akreditasyon verilen spor gazetecilerine tanınacak.

Peki, Zidane'ın bu demir disiplini yıldızların moralini nasıl etkileyecek ve bu kısıtlama Fransa milli takımını yeniden dünya futbolunun zirvesine taşıyabilecek mi?

“Clairefontaine podyum değil”: Zidane'ın getirdiği yeni kuralların özü

Milli takım bünyesinde getirilen yeni kısıtlama ve düzenlemelerin detayları:

  • “Moda haftasına” son verildi: Futbolcuların tesise gelirken ekstravagant ve pahalı kıyafetlerle şov yapması resmen yasaklandı;

  • Magazin gazetecilerine “kırmızı ışık”: Sadece sporla ilgisi olmayan, moda ve yaşam tarzı (lifestyle) yayınlarının Clairefontaine tesisinde serbestçe çalışmasına son verildi;

  • Sadece özel FFF akreditasyonu: Artık milli takım üyelerini görüntüleme ve kısa röportajlar alma hakkı, sadece Fransa Futbol Federasyonu'ndan izin almış uzman spor medya kuruluşlarına verilecek;

  • Tüm odak sadece antrenmanlara: Teknik ekip, oyuncuların kıyafet seçimi ve kameralar önünde vakit kaybetmek yerine taktik hazırlığa ve fiziksel toparlanmaya odaklanmasını şart koştu;

  • Yıldız statüsüne bakılmaksızın tek tip kural: Kısıtlamalar Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga gibi dünya yıldızlarından yeni çağrılan oyunculara kadar herkes için geçerli kabul ediliyor.

Fransa Milli Takımı: Zidane öncesi ve Zidane dönemindeki atmosferin karşılaştırması

Clairefontaine merkezindeki değişikliklerin analizi:

Kriterler ve yönelimler

Önceki düzen (Son yıllarda)

Zinedine Zidane'ın yeni talebi

Tesise giriş süreci

Açık moda şovu, pahalı kombinler

Sade, mütevazı ve spora uygun giyim

Basın kapsamı

Şov dünyası, moda ve magazin yayınları

Sadece resmi spor medyası ve FFF medyası

Gazetecilerle sohbet

Açık alanda uzun süreli çekim ve tartışmalar

Reglament bazlı kısa ve sınırlı iletişim

Teknik direktörün amacı

Medya imajı ve PR özgürlüğü

Demir disiplin, daha az gürültü ve yüksek odaklanma

Ana odak noktası

Sosyal medyadaki tartışmalar

Sadece sahadaki taktik ve sonuçlar

Futbol ekspertizi: Zidane neden bu adımı attı?

Avrupa futbolu içeriden öğrenenleri ve Fransa spor analistlerinin temel sonuçları:

  • Disiplin ve konsantrasyonun geri kazanılması: Zinedine Zidane her zaman saha dışındaki gereksiz gürültülerden nefret etmiştir; teknik adam büyük turnuvalar öncesinde futbolcuların zihnini medya baskısından arındırmak istiyor;

  • Takım içi dengenin korunması: Bazı genç futbolcuların oyunundan ziyade kıyafetlerinin trend olması soyunma odasında sağlıksız bir ortam yaratabilirdi; yeni kısıtlama bu bölünmeyi ortadan kaldıracak;

  • Şampiyonluk zihniyetine dönüş: Real Madridile Şampiyonlar Ligi'nde üst üste başarılar kazanan Zidane, başarının sadece demir disiplin ve sahadaki %100 fedakarlıkla geleceğini çok iyi biliyor;

  • Federasyon tam destek veriyor: FFF yönetimi, teknik adamın bu kararını memnuniyetle karşıladı, çünkü milli takım etrafındaki sağlıksız eğlence şovlarına son vermenin zamanı çoktan gelmişti.

Zinedine Zidane'ın bu sert çıkışı, Fransa Milli Takımı'nda "yıldız hastalığına" karşı mücadelenin başladığını ve sadece zafer için çalışan yeni bir dönemin açıldığını gösteriyor.

Sizce Zinedine Zidane'ın futbolcular için "moda şovunu" yasaklaması doğru bir karar mı, yoksa modern futbolda şov ve kişisel tarz da gerekli mi? Demir disiplin Fransa'yı yeniden uluslararası kupalara taşıyabilir mi? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya futbolundaki en sıcak disiplin değişikliklerinin analizini tüm futbolseverlere ulaştırın!

Zinedine ZidaneFransa Milli TakımıClairefontaineFFFFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

«Bu penaltı değildi»: Eski İspanyol hakem, Madrid derbisindeki tartışmalı kararı ifşa etti«Bu penaltı değildi»: Eski İspanyol hakem, Madrid derbisindeki tartışmalı kararı ifşa ettiBugün, 10:28Miami'de Messi ve Suarez'den gol: Inter Miami'den zorlu beraberlik!Miami'de Messi ve Suarez'den gol: Inter Miami'den zorlu beraberlik!Bugün, 10:26Orta Asya'da Asya Oyunları madalyaları için ne kadar para veriliyor?Orta Asya'da Asya Oyunları madalyaları için ne kadar para veriliyor?Bugün, 10:25Semerkant'ta zafer ve drama: Özbekistan erkek millî takımı 1. sıraya yükseldiSemerkant'ta zafer ve drama: Özbekistan erkek millî takımı 1. sıraya yükseldiBugün, 10:24Oktagonda milyonların savaşı: UFC 331 dövüşçülerinin resmi maaşları açıklandıOktagonda milyonların savaşı: UFC 331 dövüşçülerinin resmi maaşları açıklandıBugün, 08:27Nagoya-2026 başlangıcı: Kazakistan 4 altın kazandı, Özbekistan ise karatede ilk madalyasını aldıNagoya-2026 başlangıcı: Kazakistan 4 altın kazandı, Özbekistan ise karatede ilk madalyasını aldıBugün, 08:08
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı