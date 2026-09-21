Apple iPhone 20 Pro tasarımını değiştiriyor ve dört tarafı kavisli ekranı test ediyor

·8·Teknoloji
Apple iPhone 20 Pro tasarımını değiştiriyor ve dört tarafı kavisli ekranı test ediyor

Apple, gelecekteki amiral gemisi akıllı telefon serisi üzerinde çalışmaya başladı ve şu anda iPhone 20 Pro modelleri için yeni tip ekranları test ediyor. ixbt.com yayınının tanınmış içeriden öğrenen Digital Chat Station'ın bilgilerine dayandırdığı habere göre, yeni nesil cihazlar tamamen yeni tasarım çözümleri ve geliştirilmiş ekran özellikleriyle öne çıkacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Kaynağa göre, önümüzdeki yıllarda piyasaya sürülmesi beklenen serinin temel Pro modeli 6,41 inçlik bir ekranla donatılacak. Bu panelin çözünürlüğünün 2686 × 1236 piksel olması bekleniyor. Daha büyük cihazları tercih eden kullanıcılar için tasarlanan iPhone 20 Pro Max'in ise 6,96 inçlik ve 2912 × 1340 piksellik daha büyük bir ekran paneliyle sunulacağı tahmin ediliyor.

Dört tarafı kavisli ekran ve çerçevesiz tasarım

Yeni akıllı telefon serisinin diğerlerinden temel farklarından biri, ekranın her dört tarafından da eşit şekilde kavisli olması olacak. Bu yapısal yaklaşım, ekranın etrafındaki siyah çerçeveleri görsel olarak daha da azaltmaya olanak tanıyor. Sonuç olarak Apple, akıllı telefonlarını mükemmel bir estetik ve tam anlamıyla çerçevesiz bir tasarıma daha da yaklaştırmayı planlıyor.

Günümüzde teknoloji dünyasında üreticiler arasında çerçeveleri mümkün olduğunca inceltmek ve kullanıcıya en temiz görüntü alanını sunmak konusunda ciddi bir rekabet yaşanıyor. Yeni dört tarafı kavisli panel, tam da bu eğilimin mantıksal bir devamı olarak ortaya çıkıyor.

Dynamic Island ve kamera bölümündeki değişiklikler

Tasarımcılar ve mühendisler sadece dış çerçeveleri değil, ekranın üst kısmındaki çentik boyutlarını da yeniden gözden geçiriyorlar. Apple'ın şu anda ön kamera için ayrılan üst kısımdaki çentiği küçültmek üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu durum, popüler Dynamic Island öğesinin boyutlarını küçültmeyi veya onu sadece yumuşak hatlı kompakt bir dairesel çentikle değiştirmeyi mümkün kılabilir.

Eğer bu testler başarıyla sonuçlanırsa, ekranın kullanılabilir alanı daha da genişleyecek ve görsel içerik deneyimi daha konforlu hale gelecektir. Şimdilik bu bilgiler ilk test aşamasında olsa da, Apple'ın gelecekte de iPhone tasarımını kökten yenilemeye kararlı olduğunu açıkça gösteriyor.

AppleiPhone 20 ProAkıllı TelefonTeknolojiTasarım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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