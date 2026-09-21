Orta Asya'da Asya Oyunları madalyaları için ne kadar para veriliyor?

Japonya'da 19 Eylül'den 4 Ekim'e kadar XX. Yaz Asya Oyunları düzenleniyor. Aichi-Nagoya-2026 müsabakalarında 45 ülke ve bölgeden sporcular 43 spor dalında madalya için mücadele ediyor.

Orta Asya ülkelerinin temsilcileri de kıta çapındaki bu organizasyonda yer alıyor. Sporcuların elde ettiği sonuçların yanı sıra, onlar için belirlenen devlet ödülleri de merak konusu. Peki, bölge ülkelerinde Asya Oyunları madalyaları için ne kadar para veriliyor?

Tacikistan: altın için 150 bin somoni

Tacikistan'da 2015 yılında kurulan Cumhurbaşkanlığı Ödülü, uluslararası müsabakalarda kazanan ve dereceye giren sporcuları teşvik etmeyi amaçlıyor. Asya Oyunları da bu sisteme dahildir.

Mevcut düzenlemeye göre, Asya Oyunları altın madalya sahibine 150 bin somoni, gümüş madalya için 100 bin somoni ve bronz madalya için 50 bin somoni verilmektedir. Bu tutarlar sırasıyla yaklaşık 16,3 bin, 10,9 bin ve 5,4 bin dolara tekabül etmektedir.

Kazakistan: şimdilik 10 bin dolar, 50 bin dolara çıkarılması teklif edildi

Kazakistan'da Asya Oyunları madalyaları için mevcut ödül miktarı altın madalya için 10 bin, gümüş için 5 bin ve bronz için 3 bin doları bulmaktadır. Antrenörlere ise sırasıyla 5 bin, 3 bin ve 2 bin dolar verilmektedir. Bu tutarlar Hangzhou-2022 Asya Oyunları'ndan sonra da ödenmiştir.

2026 Asya Oyunları öncesinde ödül miktarlarının önemli ölçüde artırılması teklifi geliştirilmiştir. Buna göre, sporcular için altın madalyaya 50 bin, gümüşe 15 bin ve bronza 10 bin dolar belirlenmesi mümkündür. Antrenörler için ise sırasıyla 10 bin, 7 bin ve 5 bin dolar önerilmiştir.

Ancak bu değişikliklerin şu an itibarıyla resmen yürürlüğe girdiğine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle mevcut tarife 10 bin, 5 bin ve 3 bin dolar olarak kalmaya devam etmektedir.

Kırgızistan: Hangzhou şampiyonlarına 1,25 milyon som verildi

Kırgızistan'da 2026 Asya Oyunları için madalya sahiplerine verilecek yeni ödül miktarları henüz kamuoyuna açıklanmamıştır.

Bu nedenle önceki Asya Oyunları sonuçları referans olabilir. Hangzhou-2022'den sonra Kırgız altın madalya sahiplerine 1 milyon 250 bin som değerinde sertifikalar takdim edilmiştir. Gümüş madalya için 750 bin, bronz madalya için ise 500 bin som tutarında ödül verilmiştir.

Özbekistan: ana ödüle ek ödemeler de mevcut

Özbekistan'da Hangzhou-2022 Asya Oyunları için sporcuların teşviki iki aşamalı olarak belirlenmiştir.

2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, devlet bütçesinden altın madalya için 5 bin, gümüş için 3 bin ve bronz için 2 bin dolar tutarında tek seferlik ödül öngörülmüştür. Ayrıca, yerel bütçelerden sporculara altın madalya için BHM'nin (Temel Hesaplama Miktarı) 300 katı, gümüş için 200 katı ve bronz için 100 katı tutarında ek ödül belirlenmiştir.

Aralık 2023'te Hangzhou Asya ve Para Asya Oyunları kazananlarını ödüllendirme töreninde ise sporculara altın madalya için 10 bin, gümüş için 5 bin ve bronz için 2,5 bin dolar tutarında ödül verildiği resmi kaynaklarda belirtilmiştir. Antrenörlere ise sırasıyla 5 bin, 2,5 bin ve 1.250 dolar verilmiştir.

Türkmenistan: ödül miktarı açık değil

Türkmenistan'da Asya Oyunları madalyaları için verilen para ödülleri konusunda açık ve resmi olarak doğrulanmış bir bilgiye ulaşmak mümkün olmamıştır.

Ülkenin spor kurumları milli takımların katılımı ve sonuçları hakkında bilgi vermektedir, ancak altın, gümüş ve bronz madalyalar için kesin para ödülü miktarları açık resmi materyallerde yayınlanmamıştır. Bu nedenle Türkmenistan için kesin bir rakam belirtmek şu an için doğru olmayacaktır.

Sonuç olarak, Orta Asya'da Asya Oyunları madalyaları için ödül sistemleri birbirinden önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Bazı ülkelerde mevcut tarifeler net iken, bazı ülkelerde 2026 Oyunları için yeni miktarlar henüz resmen açıklanmamıştır.