Kızlarının eğitimi için anne yalınayak 3 km koştu

·10·Dünya
Kızlarının eğitimi için anne yalınayak 3 km koştu

Hindistan'da 47 yaşındaki Ramabai Ranvir, kızlarının eğitimi için ödül parasını kazanmak amacıyla 3 kilometrelik koşu yarışına yalınayak katıldı ve kazandı.

Kadın yarışa özel bir hazırlık yapmamıştı. Koşu sırasında ayakkabıları sürekli çıkınca onları çıkarıp yarışa yalınayak devam etti. Sonuç olarak 30-60 yaş arası kadınlar kategorisinde bitiş çizgisine ilk ulaşan kişi oldu.

Ramabai birincilik için 3 bin rupi (yaklaşık 31 dolar) ödül aldı. Bu parayla kızları için kitap ve kırtasiye malzemeleri satın almayı planlıyor.

Kızlarının eğitimi için anne yalınayak 3 km koştu

Ramabai, 2012 yılında eşinin vefatından sonra ailenin tek geçim kaynağı oldu. Çeşitli ağır işlerde çalışarak iki kızını büyüttü. Kendisi ise 13 yaşında okulu bırakmak zorunda kalmıştı.

Kızlarının, kendisinin ulaşamadığı fırsatlara sahip olmasını istiyor. Şu anda kızlarından biri polisliğe, diğeri ise devlet memurluğuna girmek için sınavlara hazırlanıyor.

Tarlada sari giymiş bir kadın ve elinde kitap tutan kızı.

Ramabai'nin hikayesi yayıldıktan sonra Hindistan Baş Yargıcı Surya Kant, yerel yetkililere ona 50 bin rupi (yaklaşık 521 dolar) tutarında mali yardım yapılmasını emretti.

Ramabai, "Yaşadığım sürece kızlarıma iyi bir eğitim verebilmek için elimden gelen her şeyi yapmalıyım" dedi.

Ramabai RanvirHindistanKoşu YarışıKız Çocuk Eğitimiİlham Veren Hikayeler
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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