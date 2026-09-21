Sri Lanka'da 572 kişinin iskeleti bulundu: Bu kalıntılar kime ait ve hangi koşullarda öldüler?

·7·Dünya
Sri Lanka'da 572 kişinin iskeleti bulundu: Bu kalıntılar kime ait ve hangi koşullarda öldüler?

Sri Lanka'nın Jaffna bölgesindeki Chemmani'de yürütülen kazılar, ülkenin uzun süreli savaş tarihine dair acı verici soruları yeniden gündeme getirdi. 2025 yılında bir krematoryum alanını genişletme çalışmaları sırasında insan kemiklerinin bulunmasının ardından, bölgede yargı denetiminde kapsamlı kazı çalışmaları başlatıldı.

Kazılar sırasında insan iskeletlerinin yanı sıra çeşitli kişisel eşyalar da bulundu. Bunlar arasında okul çantası, çocuk kıyafetleri, oyuncaklar, bilezikler ve bebekler için süt şişesi olduğu bildirildi. Bazı bulgular, kurbanlar arasında çocukların da olabileceğini gösteriyor.

En önemli soru şu: Bu kalıntılar kime ait ve hangi koşullarda öldüler? Bölge, Sri Lanka'da 1983-2009 yılları arasında süren iç savaşla bağlantılı. Chemmani'de toplu mezarların olduğuna dair bilgiler daha önce de ortaya çıkmıştı. 1999 yılında yapılan kazılarda 15 kişinin kalıntıları bulunmuştu.

2025 yılındaki yeni kazılar ise bu konuya tekrar dikkat çekti. Sri Lanka İnsan Hakları Komisyonu, ilk incelemelerde kalıntıların konumunun alışılagelmiş defin törenlerine benzemediğini belirtti.

Şu ana kadar bulunan iskeletlerin kime ait olduğu ve ölüm nedenleri tam olarak belirlenmiş değil. Kazı çalışmaları yargı denetiminde devam ediyor ve bulunan kalıntılar mahkeme kararıyla ekspertiz için saklanıyor.

Bu nedenle Chemmani bulguları hakkında nihai bir sonuca varmak için adli soruşturma sürecini ve ekspertiz sonuçlarını beklemek gerekiyor.

ChemmaniSri Lankaİç Savaşİnsan Hakları KomisyonuArkeoloji
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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