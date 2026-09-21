OnePlus 16 amiral gemisi resmen duyuruldu: 200 MP kamera ve 9000 mAh batarya

·13·Teknoloji
OnePlus 16 amiral gemisi resmen duyuruldu: 200 MP kamera ve 9000 mAh batarya

OnePlus şirketi, yeni nesil amiral gemisi OnePlus 16 akıllı telefonunun resmi görsellerini ve temel özelliklerini duyurdu. Cihazın mobil pazarda ultra yüksek batarya ömrü ve gelişmiş teknolojileriyle öne çıkması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un bilgilerine göre, yeni akıllı telefon üç özel renkte satışa sunulacak: Tomorrow Starlight, Dark Forest ve Martian Masterpiece. Bunlar arasında Tomorrow Starlight versiyonu, arka paneline entegre edilmiş interaktif "nefes alan" aydınlatmasıyla dikkat çekiyor. Bu ışık, logoyu ve gövdeye işlenmiş gökyüzü koordinatlarını aydınlatıyor.

Tasarım açısından cihaz, kare şeklinde metal bir kamera bloğu, güçlü bir şekilde yuvarlatılmış köşeler ve gövdenin yan tarafında bulunan özelleştirilebilir bir AI düğmesi ile donatılmıştır. Alıcılara depolama kapasitesi açısından dört farklı konfigürasyon sunuluyor: 12/256 GB, 12/512 GB, 16/512 GB ve 16 GB / 1 TB.

Teknik özellikler ve performans

Akıllı telefon, 165 Hz'e kadar sistem yenileme hızına sahip düz bir OLED ekranla donatılmıştır. Özel olarak optimize edilmiş oyunlarda ise kare hızının rekor seviyede 185 Hz'e kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Cihazın donanım temelini güçlü Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisi oluşturuyor. Akıllı telefon, Android 17 işletim sistemi üzerinde çalışan ColorOS 17 arayüzü ile faaliyet gösteriyor.

Batarya ve kamera sistemi

OnePlus 16 modeli, ixbt.com'un haberine göre 9000 mAh kapasiteli devasa bir batarya ile donatılıyor. Bu, kullanıcıların cihazı uzun süre şarj etmeden kullanmalarına olanak tanıyor. Ayrıca 100 W kablolu ve 50 W kablosuz şarj teknolojileri destekleniyor.

Ana kamera modülü, 1/1,4 inç optik formatlı 200 megapiksel sensörle donatılmıştır. Buna ek olarak, her biri 50 megapiksel olan iki sensör; ultra geniş açılı kamera ve telefoto lens yer alıyor.

Cihazın resmi tanıtımının bu yılın Ekim ayında yapılması planlanıyor ve mobil teknoloji meraklıları bu amiral gemisini büyük bir ilgiyle bekliyor.

OnePlusAkıllı TelefonlarSnapdragonMobil TeknolojilerHaberler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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