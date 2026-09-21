Erling Haaland Premier Ligada mutlak rekor kırdı

İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Manchester City ve Sunderland arasında gerçek bir gol şöleni yaşandı. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 5-3 kazanarak sezondaki yenilmezlik serisini sürdürse de, maçın ana odağı Erling Haaland'ın tarihi başarısı oldu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

ixbt.com ve spor yayınlarının verilerine göre, bu karşılaşmada Manchester City formasıyla Enzo Fernández, Rayan Cherki ve duble yapan Antoine Semenyo skor tabelasına adlarını yazdırdı. Buna rağmen maçın en önemli olayı 81. dakikada gerçekleşti.

Norveçli forvet, maçın bitimine dokuz dakika kala rakip fileleri havalandırdı. Başlangıçta yan hakem ofsayt bayrağını kaldırsa da, VAR sistemi durumu dikkatlice inceledikten sonra golü geçerli saydı.

Tarihi sonuç ve kişisel rekor

Bu gol, Erling Haaland'ın Premier Lig 'de Manchester City formasıyla karşılaştığı 25 rakibin tamamına gol atmasını sağladı. Sunderland, oyuncunun kariyeri boyunca henüz gol atamadığı ve yenemediği tek takımdı; çünkü geçen sezonki iki karşılaşmada da rakip kaleyi geçememişti.

Bu isabetli vuruş, forvetin Premier Lig'deki 117. golü ve bu sezonki beşinci golü oldu. Sonuç olarak, gol krallığı yarışında Liverpool formasıyla Bournemouth karşısında gol atan Alexander Isak'ı bir gol farkla geride bırakarak ilk aşamada gol krallığı tablosunda tek başına liderliğe yükseldi.

Sunderland oyuncusundan parlak hat-trick

Haaland ana rekoru kırmış olsa da, Sunderland forveti Brian Brobbey maçın en parlak kahramanlarından biri oldu. Manchester City kalesine üç gol atarak muhteşem bir hat-trick yaptı.

İstatistiklere göre Brian Brobbey, son altı yıl içinde Premier Lig'de Manchester City kalesine bir maçta üç gol atmayı başaran ilk futbolcu oldu. Daha önce bunu en son Jamie Vardy, 'City' kalesine üç gol göndererek başarmıştı.

Enzo Mareska'nın öğrencileri şampiyonadaki galibiyet serisine devam ederken, bu karşılaşma sadece atılan gollerin çokluğuyla değil, aynı zamanda tarihi rekorlarla da taraftarların dikkatini çekti.