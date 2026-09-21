Erling Haaland Premier Ligada mutlak rekor kırdı

·13·Spor
Erling Haaland Premier Ligada mutlak rekor kırdı

İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Manchester City ve Sunderland arasında gerçek bir gol şöleni yaşandı. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 5-3 kazanarak sezondaki yenilmezlik serisini sürdürse de, maçın ana odağı Erling Haaland'ın tarihi başarısı oldu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

ixbt.com ve spor yayınlarının verilerine göre, bu karşılaşmada Manchester City formasıyla Enzo Fernández, Rayan Cherki ve duble yapan Antoine Semenyo skor tabelasına adlarını yazdırdı. Buna rağmen maçın en önemli olayı 81. dakikada gerçekleşti.

Norveçli forvet, maçın bitimine dokuz dakika kala rakip fileleri havalandırdı. Başlangıçta yan hakem ofsayt bayrağını kaldırsa da, VAR sistemi durumu dikkatlice inceledikten sonra golü geçerli saydı.

Tarihi sonuç ve kişisel rekor

Bu gol, Erling Haaland'ın Premier Lig'de Manchester City formasıyla karşılaştığı 25 rakibin tamamına gol atmasını sağladı. Sunderland, oyuncunun kariyeri boyunca henüz gol atamadığı ve yenemediği tek takımdı; çünkü geçen sezonki iki karşılaşmada da rakip kaleyi geçememişti.

Bu isabetli vuruş, forvetin Premier Lig'deki 117. golü ve bu sezonki beşinci golü oldu. Sonuç olarak, gol krallığı yarışında Liverpool formasıyla Bournemouth karşısında gol atan Alexander Isak'ı bir gol farkla geride bırakarak ilk aşamada gol krallığı tablosunda tek başına liderliğe yükseldi.

Sunderland oyuncusundan parlak hat-trick

Haaland ana rekoru kırmış olsa da, Sunderland forveti Brian Brobbey maçın en parlak kahramanlarından biri oldu. Manchester City kalesine üç gol atarak muhteşem bir hat-trick yaptı.

İstatistiklere göre Brian Brobbey, son altı yıl içinde Premier Lig'de Manchester City kalesine bir maçta üç gol atmayı başaran ilk futbolcu oldu. Daha önce bunu en son Jamie Vardy, 'City' kalesine üç gol göndererek başarmıştı.

Enzo Mareska'nın öğrencileri şampiyonadaki galibiyet serisine devam ederken, bu karşılaşma sadece atılan gollerin çokluğuyla değil, aynı zamanda tarihi rekorlarla da taraftarların dikkatini çekti.

Erling HaalandManchester CityPremier LigFutbolRekor
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Lionel Messi tarihi bir gol attı ancak Inter Miami galibiyeti kaçırdıLionel Messi tarihi bir gol attı ancak Inter Miami galibiyeti kaçırdıBugün, 11:51“Moda şovu bitti, sıra futbolda”: Zidane, Fransa Milli Takımı'nda kesin yasaklar getirdi“Moda şovu bitti, sıra futbolda”: Zidane, Fransa Milli Takımı'nda kesin yasaklar getirdiBugün, 10:31«Bu penaltı değildi»: Eski İspanyol hakem, Madrid derbisindeki tartışmalı kararı ifşa etti«Bu penaltı değildi»: Eski İspanyol hakem, Madrid derbisindeki tartışmalı kararı ifşa ettiBugün, 10:28Miami'de Messi ve Suarez'den gol: Inter Miami'den zorlu beraberlik!Miami'de Messi ve Suarez'den gol: Inter Miami'den zorlu beraberlik!Bugün, 10:26Orta Asya'da Asya Oyunları madalyaları için ne kadar para veriliyor?Orta Asya'da Asya Oyunları madalyaları için ne kadar para veriliyor?Bugün, 10:25Semerkant'ta zafer ve drama: Özbekistan erkek millî takımı 1. sıraya yükseldiSemerkant'ta zafer ve drama: Özbekistan erkek millî takımı 1. sıraya yükseldiBugün, 10:24
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu