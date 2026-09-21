Lionel Messi tarihi bir gol attı ancak Inter Miami galibiyeti kaçırdı

ABD Major Lig (MLS) kapsamında oynanan son hafta mücadelesinde Inter Miami, sahasında San Diego takımını konuk etti. İlginç ve çekişmeli geçen karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Bu maçta Miami formasıyla sahaya çıkan efsanevi golcü Lionel Messi, kulüp kariyerindeki 101. golünü kaydetti. Bu sonuç, Arjantinli yıldızın kulüp tarihi için ne kadar önemli bir figür olduğunu bir kez daha kanıtladı, ancak takımın savunmadaki sorunları teknik direktörü ve taraftarları endişelendiriyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor.

ESPN'in paylaştığı bilgilere göre, karşılaşma ev sahibi ekip için pek iyi başlamadı. Maçın ilk dakikalarında Anders Dreyer rakip fileleri havalandırarak San Diego'yu öne geçirdi. Bunun ardından sahada hareketlenen Inter Miami yıldızları durumu değiştirmek için çabaladı. İlk yarının sonlarına doğru duran toptan iyi yararlanan Lionel Messi, kendine has şık bir frikik golüyle dengeyi sağladı ve skoru eşitledi.

Bu gol, Lionel Messi'nin mevcut sezondaki 20. lig golü oldu. Ayrıca bu, 2023 yılında ABD ligine transfer olduğundan bu yana frikiklerden attığı sekizinci gol olarak tarihe geçti. Hatırlatmak gerekirse, bu maçtan birkaç gün önce Arjantinli golcü, Cruz Azul'a karşı oynanan Campeones Cup maçında kulüp formasıyla 100. gol barajına ulaşmıştı.

Orta saha üstünlüğü ve savunma hataları

Karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi ekip ataklarını daha da sıklaştırdı. Sonuç olarak 74. dakikada tecrübeli golcü Luis Suarez rakip fileleri havalandırarak Inter Miami'yi öne geçirdi. Sahadaki üstünlük ve tecrübe Miami temsilcisinden yana olduğu için bu golün takıma galibiyet getirmesi bekleniyordu. Ancak maçın sonlarına doğru savunmadaki basit hatalar yine baş gösterdi.

Maçın bitimine az bir süre kala Anders Dreyer bir kez daha sahneye çıkarak duble yaptı ve skoru eşitledi. Sonuç olarak Inter Miami, Florida'da oynanan maçta galibiyeti elinden kaçırdı ve bir puanla yetinmek zorunda kaldı. Bu sonuç, takımın MLS'teki üst üste dördüncü beraberliği olarak kayıtlara geçti ve Doğu Konferansı puan durumundaki durumu zorlaştırdı.

Bu maç, Inter Miami'nin teknik direktörlük görevine getirilen Kily Gonzalez için ligdeki ilk sınavı oldu. Ancak çıkışı beklenen galibiyetle başlamadı. Takım şu anda Doğu Konferansı puan tablosunda üçüncü sırada yer alıyor ve lider Nashville'in tam 11 puan gerisinde bulunuyor. Messi ve Suarez'in hücumdaki parlak oyununa rağmen, savunmadaki eksiklikler takıma pahalıya mal oluyor.

Teknik direktörün eleştirileri ve önümüzdeki görevler

Maç sonu basın toplantısında teknik direktör Kily Gonzalez, öğrencilerinin savunmadaki performansından duyduğu memnuniyetsizliği gizlemedi. Ona göre takım, son dakikalardaki dikkatsizlik nedeniyle galibiyeti kaçırdı ve mağlubiyetten sadece kalecinin kurtarışları sayesinde kurtuldu.

"Burada dört gündür çalışıyoruz ve normal bir antrenman yapmaya vaktimiz olmadı. Savunmada çok daha kompakt olmalıyız. Bu kadar korkunç hatalar yapılamaz çünkü bedeli çok ağır oluyor. Son pozisyonun hiç yaşanmaması gerekirdi. Maçı kazanırken neredeyse kaybetmek absürt bir durum. Sadece kalecimiz sayesinde mağlubiyetten kurtulduk," ifadelerini kullandı Gonzalez, ESPN'e verdiği demeçte. Ayrıca teknik adam, takımın son dönemdeki başarılarının oyuncuların konsantrasyonunu biraz düşürmüş olabileceğine işaret etti.