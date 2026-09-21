Mauritius kıyıları açıklarında 18 metre derinlikte Kur'an bulundu (video)

Güney Afrikalı dalgıç ve fotoğrafçı Ian Haggerty, Mauritius kıyıları açıklarında, okyanus yüzeyinin yaklaşık 18 metre derinliğinde bir Kur'an-ı Kerim nüshası buldu. Bu haber MM News tarafından bildirildi.

Olay 2023 yılının Nisan ayında gerçekleşti. Haggerty, rutin dalışlarından biri sırasında deniz tabanında açık bir şekilde duran bir kitapla karşılaştı. Başta bunun bir dergi olduğunu düşündü, ancak daha sonra kitabın bir Kur'an nüshası olduğunu fark etti.

Yayınlanan videoda Kur'an'ın deniz tabanında açık bir şekilde durduğu görülüyor. Bazı kaynaklarda, açık olan sayfalarda A'raf Suresi'nin Nuh Peygamber ve kavmi hakkındaki ayetlerinin göründüğü belirtildi.

Haggerty, Kur'an'ın deniz tabanına nasıl düştüğünü veya orada ne kadar süre kaldığını bilmediğini söyledi. Kitabı bulduğu gibi bıraktı. Bir hafta sonra aynı yere geri döndüğünde ise Kur'an orada değildi.

Olayı gösteren video sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ancak Kur'an'ın deniz tabanında ne kadar süre kaldığı ve oraya nasıl düştüğü henüz kesin olarak bilinmiyor.