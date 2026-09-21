Xiaomi yeni akıllı anahtarını genel satışa sundu

·7·Teknoloji
Xiaomi yeni akıllı anahtarını genel satışa sundu

Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni nesil Xiaomi Smart Switch 2 akıllı anahtarını iç pazarda genel satışa sundu. Daha önce sadece ön siparişle sunulan ve kitle fonlaması aşamasında 69 yuan olarak fiyatlandırılan cihazın başlangıç fiyatı artık 79 yuan. ixbt.com'a göre, yeni ürün teknik yetenekleri ve eski evlerdeki kablolama sistemleriyle uyumluluğu sayesinde kullanıcıların dikkatini çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Piyasaya tek, çift ve üç düğmeli versiyonlarla sunulan bu akıllı anahtar, kullanıcılara beyaz ve koyu gri akrilik panel seçenekleri sunuyor. Cihazın gövdesi V-0 sınıfı yanmaz polikarbonattan üretilmiş olup, standart 86 tipi duvar kutularına kolayca monte edilebiliyor. Bu da onu her türlü ev dekorasyonuna uyumlu hale getiriyor.

Teknik özellikler ve güvenlik

Cihazın en önemli özelliklerinden biri, hem faz hem de nötr hatlarıyla çalışabilmesidir. Kurulum sırasında anahtar, devre türünü otomatik olarak algılar ve çalışma mantığını buna göre ayarlar; bu nedenle kullanıcıdan manuel bir ayar yapması beklenmez. Bu özellik, özellikle nötr hattı bulunmayan eski evlerdeki kablolama sistemlerinde büyük önem taşır.

Üretici, cihazın dahili rölesinin 1 milyon açma-kapama döngüsüne kadar dayandığını belirtiyor. Gerilimin sıfır noktasından geçtiği anda açma-kapama yapma özelliği, kontaklar üzerindeki yükü önemli ölçüde azaltır. Ayrıca, düşük güçlü LED lambalar için titreme önleme sistemi bulunmakta olup, entegre sıcaklık sensörü aşırı ısınma durumlarında devreyi otomatik olarak kesebilmektedir.

Akıllı ev sistemindeki yeri

Smart Switch 2, Xiaomi Mesh 2.0 teknolojisini destekler. Bu sayede önceki nesle kıyasla yanıt hızı yüzde 50 artmış, ağa bağlanma süresi ise yüzde 80 kısalmıştır. Kullanıcılar aydınlatma cihazlarını fiziksel düğmelerle, Mi Home uygulaması üzerinden veya Xiao Ai sesli asistanı aracılığıyla kontrol edebilirler.

Her düğmeyi tek, çift veya uzun basışa göre özelleştirme, ayrıca kablosuz moda geçirerek diğer akıllı ev cihazları için evrensel bir kontrol birimine dönüştürme imkanı mevcuttur. Bu işlevsellik, ev sahiplerine aydınlatma sistemlerini ihtiyaçlarına göre tamamen kişiselleştirme olanağı tanır.

XiaomiSmart Switch 2Akıllı EvTeknolojiÇin
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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