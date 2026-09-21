Yaptırım darbesi: Kırgızistan Merkez Bankası «Zolotaya Korona»yı kayıttan çıkardı

Orta Asya bankacılık ve finans piyasasında para transferleri ve uluslararası ödeme sistemleri etrafındaki durum, yeni jeopolitik kısıtlamalar altında daha da gerginleşti. economist.kg yayın organının aktardığı resmi bilgilere dayanan Kırgız Cumhuriyeti Merkez Bankası, «Zolotaya Korona»yı uluslararası elektronik para sistemleri sicilinden resmen çıkardığını ve kayıt sertifikasını iptal ettiğini duyurdu. Düzenleyici kurum, bu kararın doğrudan Novosibirsk merkezli operatör «Platejniy Tsentr» RNKO'nun kendi başvurusu üzerine alındığını belirtti.

«Zolotaya Korona»nın komşu ülkenin sicilinde 30 Haziran 2016'dan bu yana, yani 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği belirtilmelidir. Ancak bu yılın 23 Temmuz'unda Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik 21. yaptırım paketi kapsamında «Platejniy Tsentr»in doğrudan kara listeye alınmasından iki ay sonra, bu finansal yapının Kırgızistan'dan ayrılmasına yol açtı.

Peki, «Zolotaya Korona»nın Kırgızistan'daki sicilden çıkarılması milyonlarca göçmen işçiyi ve para transferlerini nasıl etkileyecek, ikincil yaptırım riski Orta Asya'nın diğer bankalarını da benzer adımlar atmaya zorlayacak mı ve artık para göndermek için hangi alternatif yollar kaldı?

«10 yıllık faaliyet ve yaptırım baskısı»: Kararın temel detayları

Kırgızistan Merkez Bankası'nın kararı ve finansal sürecin önemli noktaları:

Sicilden resmen çıkarılma: Kırgızistan Merkez Bankası, «Zolotaya Korona»nın uluslararası elektronik para sistemi statüsünü tamamen iptal etti;

Başvuru operatörün kendisinden geldi: Kayıttan çıkma süreci, operatör olan «Platejniy Tsentr» RNKO (Ltd. Şti., Novosibirsk) tarafından yapılan resmi başvuru temelinde gerçekleştirildi;

10 yıllık geçmiş: Sistem, 30 Haziran 2016'da Kırgızistan'ın resmi siciline dahil edilmiş olup, uzun yıllar boyunca en aktif para transferi kanallarından biri olmuştur;

AB'nin 21. yaptırım paketinin etkisi: 23 Temmuz 2026'da Avrupa Birliği'nin operatöre yönelik kısıtlamalar getirmesinin ardından, iki ay içinde sistemin bölgedeki yasal faaliyetleri değişti;

İkincil yaptırım riski: Kırgız ticari bankaları ve düzenleyici kurum, uluslararası ödeme ağlarından (SWIFT, Visa, Mastercard) kopmamak amacıyla yaptırıma uğrayan operatörlerden mesafe tutmaktadır.

«Zolotaya Korona»nın Kırgızistan'dakifaaliyeti: Değişimlerin analizi

Sistem statüsü ve meydana gelen kısıtlamaların temel göstergeleri:

Kriterler ve parametreler Önceki durum (2016–2026) Yeni karardan sonra (Eylül 2026) Yasal statü Uluslararası elektronik para sistemleri sicilinde Sicilden çıkarıldı, kayıt iptal edildi Sistem operatörü «Platejniy Tsentr» RNKO (Novosibirsk, RF) Avrupa Birliği'nin 21. yaptırım paketinde Sicile giriş tarihi 30 Haziran 2016 (10 yılı aşkın süre) Operatörün kendi başvurusu üzerine durduruldu Bankalar için risk Düşük (Açık işlemler) İkincil uluslararası yaptırım riski yüksek Para transferi yönü Doğrudan resmi kanallar Alternatif ulusal ve banka uygulamalarına geçiş

Banka ve finans ekspertizi: Bu kısıtlama bölge ve göçmenler için ne anlama geliyor?

Uluslararası ekonomistler ve bankacılık sektörü analistlerinin temel sonuçları:

İkincil yaptırımlardan kaçınma zorunluluğu: Kırgız bankacılık sistemi, Rusya ile ilişkileri korurken Batı finans sistemi kısıtlamalarına düşmemek için «ince bir çizgide» hareket ediyor; AB'nin 21. yaptırım paketine giren bir tüzel kişiliğin sicilde kalması ciddi risk oluşturuyordu;

Özbekistan ve bölge için uyarı sinyali: Rusya'daki büyük ödeme operatörlerinin birbiri ardına yaptırım listesine girmesi, Özbekistan ve Tacikistan bankalarını da kendi ödeme ağ geçitlerinin güvenliğini yeniden gözden geçirmeye teşvik ediyor;

Göçmen parası için alternatifler: «Zolotaya Korona»nın kısıtlamaya uğraması, insanları ulusal ödeme sistemlerinin doğrudan kartlar arası transferlerine (örneğin yerel banka uygulamaları üzerinden doğrudan transferlere) geçmeye zorluyor;

Ödeme komisyonları ve kayıt dışı piyasa riski: Resmi ve ucuz sistemler azaldıkça işlem maliyetlerinin (komisyonların) artması ve gayriresmi «elden ele» nakit para taşıyan aracıların aktifleşmesi muhtemeldir.

Kırgızistan Merkez Bankası'nın bu kararı, jeopolitik kısıtlamaların Orta Asya'nın günlük finansal hayatı ve sınır ötesi hesaplamaları üzerinde ne kadar derin etkiler yarattığını bir kez daha kanıtladı.

Sizce «Zolotaya Korona»nın kısıtlamaya uğraması, Rusya ile Orta Asya arasındaki para transferlerini daha da zorlaştıracak mı? Şu anda yurt dışından para gönderirken veya alırken hangi uygulama ve yöntemleri kullanıyorsunuz? Kişisel deneyimlerinizi ve analizlerinizi yorumlarda paylaşın ve tüm göçmen işçiler ile bankacılık sektörü temsilcileri için önemli olan bu finansal haberi sevdiklerinizle paylaşın!