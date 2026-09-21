iPhone 18 Pro performansında iOS 27 kaynaklı sorunlar tespit edildi

·4·Teknoloji
iPhone 18 Pro performansında iOS 27 kaynaklı sorunlar tespit edildi

Yeni nesil amiral gemileri iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max kullanıcıları, yazılımla ilgili ilk ciddi sorunlarla karşılaştı. İnternete düşen videolar, cihaz arayüzündeki belirgin takılmalar nedeniyle Apple'ın son geliştirmelerinin kararlılığı hakkında soru işaretleri yaratıyor. Bu durum Ixbt.com tarafından haber veriliyor.

Ixbt.com'un aktardığına göre, içeriden bilgi sızdıran @tarunvats33 tarafından paylaşılan videoda, iOS 27 ile çalışan yeni iPhone 18 Pro'nun performans süreci gösteriliyor. Görüntülerde, cihaz arayüzünün bazı durumlarda yanıt vermediği ve beklenmedik gecikmeler yaşandığı görülüyor.

Arayüz hataları ve kullanıcı şikayetleri

Videoda, ana ekranda gezinirken ekranın donduğu, widget'lara ve Denetim Merkezi öğelerine tıklamanın her zaman işe yaramadığı belirtiliyor. Ayrıca, kilit ekranındaki jestlerin de zaman zaman tamamen donduğu kaydedildi.

Yorumlarda, bu tür uyumsuzlukların sadece en son modelle sınırlı kalmadığı, geçen yılın iPhone 17 cihazlarında da görüldüğü ifade ediliyor. Bu durum, sorunun donanımda değil, işletim sistemi optimizasyonunda olduğunu gösteriyor.

Teknik yenilikler ve satış başlangıcı

Hatırlatmak gerekirse, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri resmen 18 Eylül'de satışa sunulmuştu. Daha önce, ekran köşesindeki özel sensör sayesinde Apple'ın Dynamic Island boyutlarını küçültmeyi başardığı bildirilmişti.

Satışların başladığı ilk gün, cihazın ilk parçalarına ayırma işlemi gerçekleştirildi. Bu süreç, akıllı telefonun 4056 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olduğunu, ayrıca genişletilmiş ana kamera modülü ve yeni bir buhar odası soğutma sistemi içerdiğini doğrulamıştı.

iPhone 18 ProAppleiOS 27Akıllı TelefonlarTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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