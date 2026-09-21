Yunanistan'da binlerce kuş gökyüzünü kapladı: Köprü üzerinde eşsiz manzara (video)

·4·Dünya
Yunanistan'da binlerce kuş gökyüzünü kapladı: Köprü üzerinde eşsiz manzara (video)

Yunanistan'daki Rio-Antirrio Köprüsü üzerinde toplanan binlerce kuş, izleyenleri hayrete düşüren eşsiz bir manzara oluşturdu. Kuşların birbirine son derece yakın hareket etmesi, sanki su üzerinde süzülen tek bir canlıymış gibi görünmelerine neden oldu.

Kuşlar, devasa bir sürü halinde aynı anda yön değiştirerek gökyüzünde uyum içinde uçtular.

En ilginç yanı ise, bu kadar yoğun bir sürü içindeki kuşların birbirine çarpmadan hareket edebilmeleridir.

Gözlemlere göre kuşlar, sürü içinde hareket ederken saatte yaklaşık 40 kilometre hıza ulaşabiliyor. Aynı anda yön değiştirmeleri ise uzaktan bakıldığında tek bir organizma hareket ediyormuş izlenimi veriyor.

Rio-Antirrio Köprüsü üzerinde yaşanan bu manzara, doğanın en şaşırtıcı olaylarından birini bir kez daha gözler önüne serdi.

Rio-Antirrio KöprüsüYunanistanKuş SürüsüDoğa OlaylarıGökyüzü
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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