iPhone 18 Pro tamamen söküldü: iFixit puanı ve temel yenilikler

·2·Teknoloji
iPhone 18 Pro tamamen söküldü: iFixit puanı ve temel yenilikler

Tanınmış iFixit uzmanları, Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 18 Pro akıllı telefonunu tamamen parçalarına ayırarak iç yapısını ve teknik yeniliklerini inceledi. Cihaz, onarılabilirlik konusunda on puanlık sistemde 7 puan aldı. Yeni model; mekanik diyafram, ekran altına gizlenmiş Face ID ve daha verimli bir soğutma sistemi dahil olmak üzere bir dizi önemli donanım değişikliğiyle donatıldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un bilgilerine göre, ana kameranın en dikkat çekici özelliklerinden biri, altı küçük yapraktan oluşan mekanik değişken diyaframdır. Bunların konumu elektromıknatıslar yardımıyla kontrol edilerek objektife giren ışık miktarının ayarlanmasına olanak tanır. Ancak işlem sırasında yapraklardan biri kazara yerinden çıktı ve uzmanlar, bu kadar hassas bir mekanizmanın ayrı olarak onarılmasının imkansız olduğunu belirtiyor. Bir arıza durumunda tüm kamera modülünün değiştirilmesi gerekiyor.

Ekran altı teknolojileri ve yeni soğutma sistemi

Akıllı telefonun güvenlik sisteminde de ciddi değişiklikler yapıldı. iPhone 18 Pro'da kızılötesi kamera ilk kez OLED ekranın altına taşındı. Kızılötesi ışığın serbestçe geçebilmesi için Apple, sensör üzerindeki pikselleri kısmen kaldırdı ve bu bölge çevresindeki yoğunluğu kademeli olarak değiştirdi. Ayrıca matrisin altına, görünür ışığı engelleyip kızılötesi radyasyonu geçiren özel bir filtre yerleştirildi.

Cihazın performansını stabil tutmak için soğutma sistemi de tamamen yenilendi. A20 Pro işlemcisi artık termal arayüz aracılığıyla büyük bir buhar odası ile doğrudan temas ediyor. Apple'ın verilerine göre, bu odanın alanı önceki nesil iPhone 17 Pro çözümüne kıyasla yaklaşık üç kat daha büyük. Bu, çiplerin yeni yerleşimi sayesinde başarıldı; işlemci kristali ve RAM, üst üste değil yan yana yerleştirilerek ısı dağılımı önemli ölçüde iyileştirildi.

Onarımdaki zorluklar ve iFixit sonucu

Araştırma sürecinde uzmanlar potansiyel bir sorunla da karşılaştı. Sökülen dört iPhone 18 Pro örneğinden üçünün ekran çerçevelerinin hasar gördüğü tespit edildi. Şimdilik bu durumun tasarımın kendine has bir özelliği mi yoksa belirli bir partiyle mi ilgili olduğu bilinmiyor, ancak bu tür kusurlar ekranın yeniden takılmasını zorlaştırabilir ve kasanın sızdırmazlığını olumsuz etkileyebilir.

Bazı parçalar hala karmaşık olmaya devam ediyor: Örneğin, USB-C portunu değiştirmek için akıllı telefonun büyük bir kısmını sökmek gerekiyor. Bununla birlikte Apple, modüler kamera yapısı ve geleneksel yapışkan bantlar olmadan hazırlanan batarya gibi önceki neslin başarılı çözümlerini korumuş.

Genel olarak iFixit uzmanları, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin onarılabilirliğini 10 üzerinden 7 puan olarak değerlendirdi. Bu, modern amiral gemileri arasında yüksek bir puan olup, cihazın iç mimarisinin sadece karmaşık değil, aynı zamanda belirli bir düzeyde teknik servise uygun olduğunu gösteriyor.

AppleIPhone 18 ProIFixitAkıllı TelefonTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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