Huawei, HarmonyOS işletim sistemli ilk masaüstü bilgisayarını tanıttı

Huawei, Huawei Connect 2026 konferansında HarmonyOS işletim sistemiyle çalışan ilk masaüstü bilgisayarı HM650'yi başarıyla tanıttı. Büyük kurumsal segment ve ofis ortamları için tasarlanan bu cihaz, modern teknoloji pazarında önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un verilerine göre, yeni HM650 bilgisayarının resmi satışlarının bu yılın eylül ayında başlaması planlanıyor. Şirket, bu ürünü günlük ofis görevleri ve karmaşık kurumsal süreçler için yüksek performanslı bir çözüm olarak sunuyor.

Yapay zeka yetenekleri

Cihaz, HarmonyOS V1.0 işletim sistemiyle çalışıyor ve güvenlik ile güvenilirlik konusunda ikinci seviye sertifikasyon sürecini başarıyla geçti. Sisteme, bilgi işleme, gerekli bilgileri arama, içerik oluşturma ve veri işleme hızını artırmaya yönelik gelişmiş yapay zeka araçları derinlemesine entegre edildi.

Ayrıca Huawei, büyük dil modelleri ve sağlam sistem güvenlik mekanizmaları aracılığıyla gizli verileri korumaya özel önem veriyor. Kurumsal müşteriler için ise çalışma alanlarını dijital olarak bölme, cihazları ve uygulamaları merkezi olarak yönetme imkanları sunuluyor.

Ekosistem ve otomasyon

Üretici, yeni kişisel bilgisayarın ağa bağlandıktan sonra tüm gerekli uygulamaların ve güvenlik politikalarının otomatik olarak yapılandırıldığını belirtiyor. Bu durum, büyük işletmelerde IT altyapısını yönetme işlerini önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

Günümüzde HarmonyOS ekosistemi 50.000'den fazla uygulamayı içeriyor. Bunların yaklaşık 19.000'i doğrudan bu platform için özel olarak geliştirilmiş olup, geri kalanı ise 3.300'den fazla farklı hizmetle tam uyumlu çalışmaktadır.