3,5 metrelik köpek balığı Busan parkına girerek insanları hayrete düşürdü

·96·Dünya
3,5 metrelik köpek balığı Busan parkına girerek insanları hayrete düşürdü

Güney Kore'nin Busan şehrindeki Bukhang Waterfront Parkı'nda denizden gelen dev bir köpek balığı, dört gündür yapay kanalda dolaşıyor. Başlangıçta uzunluğunun 13 fit olduğu tahmin edilse de, yapılan incelemelerde yaklaşık 11 fit 6 inç, yani 3,5 metre olduğu belirlendi.

18 Eylül günü saat 08:57'de yürüyüş yapan bir vatandaş, halka açık yolun yakınında karanlık bir canlı görüp tehlikeyi bildirdi. Bunun üzerine deniz polisi, özel kurtarma ekibi, sahil botları ve devriye gemisini bölgeye sevk etti.

Uzmanlar , köpek balığını denize geri döndürmek için altı saat boyunca çaba sarf etti. Ancak Ulusal Balıkçılık Araştırma Enstitüsü, sığ suda zorla uzaklaştırmanın köpek balığı saldırısına yol açabileceği konusunda uyarınca operasyon saat 15:15'te durduruldu.

Köpek balığı 19 Eylül'de tekrar görüldü ve kanalı henüz terk etmedi. Yaklaşık her 15 dakikada bir su yüzeyine çıkarak yüzgecini gösteriyor ve tekrar derinlere dalıyor.

Olay nedeniyle parka gelen ziyaretçi sayısı hızla arttı. Cumartesi günü 8.800, Pazar günü ise yaklaşık 10 bin kişi köpek balığını görmek için akın etti. Bazıları onu izlemek için başka şehirlerden bile geldi.

Güvenlik amacıyla parkta uyarı levhaları yerleştirildi ve izleme süresi 30 dakika ile sınırlandırıldı. Polis, köpek balığını beslemek için suya çiğ tavuk atan bir kişiyi engelledi.

Kanalın daha derin bir kısmında daha sonra yaklaşık 90 santimetrelik küçük bir balık daha görüldü. Sosyal medyada bunun bir köpek balığı yavrusu olduğu iddiaları yayıldı, ancak yetkililer bunu doğrulamadı.

Uzmanlar, dev canlının karanlık veya bakır köpek balığı türüne ait olduğunu tahmin ediyor. Busan yönetimi ise köpek balığının yiyecek arayışı içinde liman bölgesine girmiş olabileceğini belirtti.

Yetkililer şu anda onu zorla uzaklaştırmak yerine, su seviyesinin yükselmesiyle kanal üzerinden açık denize dönmesini bekliyor.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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