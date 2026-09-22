Özbekistan Futsal Milli Takımı, Hollanda ile oynanan gollü maçta mağlup oldu

Özbekistan Futsal Milli Takımı'nın Avrupa'da gerçekleştirdiği hazırlık kampı sona erdi. Dünya ve kıta şampiyonalarına yoğun bir şekilde hazırlanan futsalcılarımız, kamp kapsamındaki son hazırlık maçını Avrupa'nın en dinamik takımlarından biri olan Hollanda'ya karşı oynadı. Çekişmeli, yüksek tempolu ve birçok gol pozisyonuna sahne olan bu karşılaşmada "Laleler Ülkesi" temsilcileri 6-3 galip geldi.

Maç boyunca temsilcilerimiz direnç gösterdi ve hatta skorda öne de geçti: Takımımız adına Abbos Elmurodov, Mashrab Odilov ve Husniddin Nishonov rakip fileleri havalandırmayı başardı. Ancak maçın sonlarına doğru Hollandalılar, özellikle duble yapan Martinus'un peş peşe golleriyle galibiyete uzandı. Bu maçla birlikte futsalcılarımızın yurt dışındaki sorumluluk dolu hazırlık süreci tamamlanmış oldu.

Peki, Hollanda karşısında yenen 6 gol savunmamızdaki hangi zayıf noktaları ortaya çıkardı, Avrupa ekolüyle yapılan hazırlık maçları takımımıza ne kattı ve teknik heyet büyük resmi turnuvalara hangi sonuçlarla girecek?

«9 gol, Elmurodov'un golü ve son dakika sınavı»: Maçın 5 önemli noktası

Hollanda ile Özbekistan arasındaki maçtan önemli gerçekler:

Gollü mücadele: Taraflar 40 dakikalık oyun boyunca toplam 9 gol atarak taraftarlara gerçek anlamda açık ve hücum ağırlıklı bir futsal izlettiler;

Özbekistan'ın gollerini atanlar: Hemşehrilerimizden 12. dakikada Abbos Elmurodov, 19. dakikada Mashrab Odilov ve 32. dakikada Husniddin Nishonov gol attı;

Hollanda'nın güçlü presi: Ev sahibi ekipte Buokhari, Chix ve Ouadouh birer gol kaydederken, Martinus 38 ve 39. dakikalarda duble yaparak maça noktayı koydu;

Kadro test edildi: Teknik heyet, ilk beşin yanı sıra yedek kulübesinden 9 futsalcıyı daha test ederek kombinasyonları denedi;

Kamp resmen sona erdi: Milli takımımız, Avrupa'nın önde gelen takımlarıyla yapılan hazırlık maçlarını içeren yurt dışı kampını başarıyla tamamlayarak dönüyor.

Uluslararası hazırlık maçı protokolü: Hollanda — Özbekistan

Maçın temel istatistikleri ve kadro bilgileri:

Göstergeler ve kriterler Hollanda Futsal Milli Takımı Özbekistan Futsal Milli Takımı Maçın nihai skoru 6 3 Gol dakikaları Buokhari (14'), Chix (18'), Ouadouh (28'), Martinus (38', 39') A. Elmurodov (12'), M. Odilov (19'), H. Nishonov (32') İlk beş Avrupa kadrosu (ana oyuncular) Elmurodov, Sa’diyev, Hamroyev, Nishonov, Axmedzyanov Yedek güçler Tam rotasyon Ibragimov, Solihov, Adilov, O‘rinbosarov, Samiyev, Faxriddinov, Jo‘rayev, Shonazarov, Vafoyev Oyun karakteri Hızlı kontra atak ve duran toplar Pozisyonel hücum ve pres kırma Kamp statüsü Ev sahibi test maçı Avrupa hazırlık kampının son aşaması

Futsal ekspertizi: Hollanda maçı takımımıza ne kattı?

Uzmanlar ve futsal analistlerinin sonuçları:

Avrupa'nın yüksek temposuna uyum: Hollanda gibi takımlarla mücadele, futsalcılarımızdan topla ve topsuz alanda maksimum hız talep ediyor; bu, Asya takımlarına karşı oynanan maçlardan çok farklı, büyük bir okul niteliğindedir;

Son dakikalardaki konsantrasyon sorunu: Maçın 38 ve 39. dakikalarında yenen iki gol, fiziksel yorgunluk ve beşinci saha oyuncusu ("power play") taktiğine karşı savunma konusunda hala çalışılması gereken noktalar olduğunu gösterdi;

Hücum verimliliği: 3 gol atılması ve pozisyon üretilmesi olumlu; özellikle kaleci Abbos Elmurodov'un golü, takımımızın kaleciyle hücum etme stilinin işlediğini gösteriyor;

Resmi turnuvalar öncesi acı ama faydalı bir tecrübe: Bu tür hazırlık maçlarındaki mağlubiyet galibiyetten daha çok fayda sağlar, çünkü teknik heyete eksikleri göstererek yaklaşan Asya Kupası ve Dünya Kupası maçları öncesi hataları düzeltme imkanı tanır.

Özbekistan Futsal Milli Takımı, yurt dışı kampında edindiği büyük tecrübeyle daha güçlü ve sağlam bir şekilde dönüyor.

Sizce futsal milli takımımızın Hollanda karşısındaki 6-3'lük skorunu savunma hatalarıyla mı yoksa Avrupa takımlarının seviyesinin yüksekliğiyle mi açıklamalıyız? Yaklaşan resmi turnuvalarda futsalcılarımız dereceye girebilir mi? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve milli takımımızla ilgili bu detaylı analizi tüm futsal severlere ulaştırın!