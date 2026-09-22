Lamine Yamal sahte söylentiler ve basın baskısıyla başa çıkma hakkında konuştu

Barcelona takımının genç yıldızı Lamine Yamal, kişisel ve profesyonel hayatı hakkında yayılan yalan haberler ve sürekli medya ilgisiyle nasıl başa çıktığı konusunda açık açıklamalarda bulundu. Goal.com'un haberine göre, İspanya milli takımı oyuncusu, başlangıçta bu tür olumsuz tepkileri kabul etmekte zorlandığını, ancak zamanla dış gürültüleri görmezden gelmeyi öğrendiğini itiraf etti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Mevcut sezonda Barcelona formasıyla harika bir performans sergileyerek La Liga'da çıktığı yedi maçta 7 gol atan yetenekli futbolcu, doğal olarak tüm dünyanın ilgi odağı haline geldi. Şöhreti arttıkça, günlük dedikodular ve gereksiz tartışmalarla sürekli mücadele etmek zorunda kalıyor. Ancak Katalan kulübünün genç yeteneği, bu zorlukların üstesinden profesyonelce geliyor.

Basın baskısı ve yalan haberler

L'Equipe gazetesine verdiği röportajda genç futbolcu, basınla olan ilişkilerini ve zamanla bu duruma nasıl uyum sağladığını anlattı. Kendi ifadesine göre, kariyerinin ilk aşamalarında asılsız ve sahte bilgilerin sürekli akışı onu derinden yaralamış ve bunu anlamlandıramamış.

«Gençken bunu anlamıyordum çünkü hakkımda çıkan tartışmaların veya dedikoduların çoğu yalandı. Beni hep böyle izlediler! Kendi kendime: 'Ben bunu yapmadım ki, neden böyle söylüyorlar?' diye sorardım», — diye hatırlıyor Lamine Yamal o günleri.

Ticari ilgi ve olgun yaklaşım

Zamanla futbolcu, isminin kendiliğinden büyük bir ticari ilgi uyandırdığını fark etti. Bazı medya mensuplarının, dünya çapındaki büyük popülaritesini kullanarak sadece olayları uydurduğunu anladı.

Bu nedenle artık bu tür durumlara tamamen farklı bir gözle bakıyor. Yamal, en önemli şeyin annesinin huzurlu olması ve bu haberlerin yalan olduğunu bilmesi olduğunu vurguluyor. Eğer yakınları gerçeği biliyorsa, başkalarının saçmalıkları onu hiç endişelendirmiyor.