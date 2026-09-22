İtalya U-20 Kadın Milli Takımı kaptanı İspanya ile oynanacak yarı final öncesi görüşlerini paylaştı

FIFA U-20 Kadınlar Dünya Kupası'nda karar aşamaları devam ediyor. Turnuvanın yarı finalinde İspanya ile karşılaşacak olan İtalya genç milli takımının kaptanı Azzurra Gallo, Repubblica gazetesine verdiği özel röportajda takımın moralini, elde edilen sonuçları ve kadın futbolundaki güncel konuları değerlendirdi. Gallo'ya göre, bu aşamaya ulaşmak bile takım için olağanüstü bir başarı. Bu gelişmeyi Goal.com aktarıyor.

Azzurra Gallo, hem saha içinde hem de saha dışında kaptanlık sorumluluğunu derinden hissettiğini belirtti. Ona göre kaptanlık sadece teknik becerilerle sınırlı kalmayıp, takım arkadaşlarıyla insani ilişkiler kurmayı da gerektiriyor. Ayrıca oyuncular arasındaki güven ve dayanışmanın takımı daha da güçlendirdiğini vurguladı.

Takım dayanışması ve turnuva atmosferi

İtalya milli takımının içindeki uyuma dikkat çeken kaptan, kızların boş zamanlarını nasıl geçirdiklerinden de bahsetti. Masa tenisi oynamanın, burraco kart oyununun ve birlikte yemek yemenin takımda özel bir enerji yarattığını söyledi. Bu anlarda zamanın durmuş gibi hissettirdiğini ve takımın bir aileye dönüştüğünü ifade etti.

Röportaj sırasında kadın futbolundaki sorunlar ve geleceğe dair görüşler de ele alındı. Gallo, bir gün Futbol Federasyonu'nun başında bir kadın yönetici görmeyi arzuladığını dile getirdi. Kadın futbolunun hızla gelişmesine rağmen, erkek meslektaşlarıyla aradaki maaş farkını kapatmak için hala yapılması gereken çok iş olduğunu vurguladı.

FIFA'nın yeni kuralları ve İspanya maçı

Aynı zamanda FIFA'nın yeni kuralları olumlu karşılandı. Artık her kadın milli takımında teknik direktör veya yardımcısının kadın olması zorunluluğu, oyuncuların kendilerini daha rahat ifade etmelerine olanak tanıyor. Teknik Direktör Matteucci ve yardımcı antrenör Lisi ile ilişkilerinin mükemmel düzeyde olduğu belirtildi.

Yarınki rakipleri İspanya'nın gücüne değinen İtalya kaptanı, rakiplerinden korkmadıklarını ifade etti. İspanya'nın çok güçlü olduğunu bildiklerini ancak İtalyan kızlarının da gereken direnci göstermeye hazır olduklarını belirtti. Soyunma odasında reggaeton ve İspanyol müzikleri eşliğinde dans ederek moral depolayan takım, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.