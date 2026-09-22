Lionel Messi Arjantin milli takım kariyerini noktalıyor

Arjantin milli takımı kaptanı Lionel Messi, milli formayla son maçına hazırlanıyor. Inter Miami forveti, tarihi uluslararası kariyerinin sona ermesi beklenen Benin ile oynanacak veda maçında özel bir formayla sahaya çıkacağını doğruladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'un haberine göre, 39 yaşındaki futbolcu altıncı Dünya Kupası'ndaki parlak performansının ardından milli takım kariyerini noktalayacağını resmen açıklamıştı. Teknik direktör Lionel Scaloni tarafından özel olarak davet edilen yıldız oyuncu, 6 Ekim'de «Monumental» stadyumunda Benin'e karşı oynanacak maçta son kez Arjantin'in onurunu koruyacak.

Tarihi veda maçı ve özel forma

Bu hazırlık maçı, efsanevi futbolcunun uluslararası arenadaki büyük hizmetlerine adanmış özel bir saygı duruşu olarak planlandı. Dünya genelindeki milyonlarca taraftar, bu duygusal geceyi büyük bir heyecanla bekliyor.

Salı günü Lionel Messi, sosyal medya hesabında bu önemli güne adanmış özel formayı tanıttı. Instagram'da yayınlanan videoda, milli takımın yaklaşan maç için özel olarak hazırlanan forması gösterildi ve

«Son maç… Bir ömürlük forma» ifadesiyle paylaşıldı. Yirmi yılı aşan bir miras

Yirmi yılı aşkın milli takım kariyeri boyunca Lionel Messi, Arjantin formasıyla 207 maça çıktı. Günümüzde milli takım tarihinin en çok forma giyen oyuncusu olmasının yanı sıra, 125 gol ve 68 asistle tüm ana rekorların sahibi konumunda.

Uluslararası arenadaki kupa koleksiyonu da gerçek bir futbol tarihi niteliğinde. 2008 Olimpiyat altın madalyası, 2021 ve 2024 Copa América şampiyonlukları ve 2022 Finalissima kupası bunlardan sadece birkaçı.

Ancak oyuncunun uluslararası mirası, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası zaferiyle daha da pekişti. Turnuvanın başkahramanı olan Lionel Messi'nin bu veda maçının, spor tarihinin en parlak sayfalarından birinin sonu olması bekleniyor.

Biroq futbolchining xalqaro maydondagi merosi Qatarda boʻlib oʻtgan 2022-yilgi Jahon chempionati gʻalabasi bilan yanada mustahkamlandi. Turnirning bosh qahramoni boʻlgan Lionel Messining ushbu xayrlashuv uchrashuvi sport tarixidagi eng yorqin sahifalardan birining yakuni boʻlishi kutilmoqda.