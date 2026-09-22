Kylian Mbappe 2017'de Liverpool'a ne kadar yakın olduğunu açıkladı

Fransız yıldız forvet Kylian Mbappe, 2017 yılında kariyerine İngiltere Premier Lig'de devam edebileceğini ancak son dakikada farklı bir karar aldığını anlatan ilginç detaylar paylaştı. The Athletic'in haberine göre, o dönem Monaco'da parlayan genç oyuncu için Avrupa'nın en prestijli kulüpleri kıyasıya bir mücadele vermiş ve Liverpool bu konuda en ciddi adaylardan biri olmuştu. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Transfer görüşmeleri süreci, oyuncunun ailesi için özellikle Liverpool şehri ve çevresinde oldukça yoğun geçmiş. Merseyside ekibi, genç forveti kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber etmiş. Özellikle takımın o dönemki teknik direktörü Jürgen Klopp, geleceğin yıldızını kendi sportif projesine ikna etmek amacıyla gizli bir görüşme organize etmiş.

Gizli görüşme ve uçaktaki müzakereler

The Athletic'in haberine göre Jürgen Klopp, Kylian Mbappe ile görüşmek için özel bir jetle gizli bir buluşma ayarlamış. Alman teknik adam, genç forvete taktiksel vizyonunu ve takımdaki geleceğini anlatmış. Bu adım, kulüp yönetiminin bu transfere ne kadar ciddi yaklaştığını gözler önüne seriyor.

Ancak İngiliz kulübüne transfer konusunda en büyük baskı oyuncunun annesinden gelmiş. Görüşmelerin ilk aşamasında bizzat Merseyside'a giden anne, şehri gezmiş ve stadyumu ziyaret etmiş. Ziyaret sırasında Anfield atmosferini yakından hisseden anne, kulübün ortamına hayran kalmış.

Annesinin tercihi ve nihai karar

Kylian Mbappe, annesinin izlenimleri hakkında şunları söylüyor: «Stadyuma gitti, insanlarla tanıştı. Bana, 'Bu harika bir kulüp, herkes çok nazik, burası aile ortamı olan büyük bir takım' dedi. Anfield'a gidip oraya aşık oldu».

Oyuncunun ifadelerine göre annesi sürekli ona Liverpool'a gitmesi gerektiğini söylemiş. Kylian Mbappe, Jürgen Klopp'u harika bir teknik direktör olarak gördüğünü ve onunla iyi bir ilişkisi olduğunu vurgulasa da, sonunda farklı bir yol seçmiş.

Tüm çabalara rağmen bu transfer gerçekleşmedi ve Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Liverpool yönetimi ise o dönem kaçırılan fırsatı uzun süre düşündü. Yine de bu olay, transfer tarihinin en gizli ve ilgi çekici sayfalarından biri olarak kaldı.