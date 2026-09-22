12 yaşındaki Pokémon blogeri kanserle mücadelesinin ardından hayatını kaybetti

ABD'de Pokémon hakkında içerik üreterek sosyal medyada geniş bir kitleye ulaşan 12 yaşındaki Avery Garcia, yaklaşık sekiz yıl süren kanser mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

İnternette Avery the Poke Kid adıyla tanınan çocuk, 18 Eylül Cuma günü saat 19:00'da hayata gözlerini yumdu. Ebeveynleri Christian Garcia ve Rebecca Rosa-Valentin, acı haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Ebeveynlerinin belirttiğine göre, Avery yakın zamanda palyatif bakım merkezine nakledilmişti. Küçük yaşta, pankreasta görülen nadir bir tümör türü olan dördüncü evre pankreatoblastom teşhisi konulmuştu.

Washington eyaletinin Everett şehrinde yaşayan aile, çocuklarıyla daha birkaç ay geçirebileceklerini umuyordu. Ancak 18 Eylül günü rutin bir tıbbi kontrol için hastaneye gittiklerinde durum beklenenden çok daha hızlı değişti.

Aile, Avery ile ilgili son anılarını hastanenin en sevdiği yerlerden biri olan çatı bahçesinde geçirdiklerini belirtti.

Avery'ye 2019 yılında pankreatoblastom teşhisi konulmuştu. Hayatını kurtarmak amacıyla karmaşık bir cerrahi operasyon gerçekleştirildi. Ameliyat sonucunda pankreası, safra kesesi, dalağı, onikiparmak bağırsağı, karaciğerinin yarısı, midesinin bir kısmı ve ince bağırsağının birkaç feetlik bölümü alındı.

O günden sonra çocuk sürekli tıbbi bakıma ihtiyaç duydu. Daha önce de iki kez palyatif bakım merkezinde tedavi görmüştü.

Buna rağmen Avery, en sevdiği hobisi olan Pokémon kartlarını toplamak ve bunlar hakkında videolar hazırlamaktan büyük keyif aldı. Son bir yıl içinde, Pokémon paketleri açtığı ve koleksiyonunu sergilediği videolarıyla geniş bir kitleye ulaştı.

Instagram, YouTube, TikTok ve Facebook platformlarındaki toplam takipçi sayısı 600 bini aştı.

Avery, tutkusunu diğer çocuklara yardım etmek için de kullandı. Hastanede tedavi gören çocuklara Pokémon kartları götürerek onları mutlu etti.

Eylül ayı başında ise Avery, büyük bir hayalini daha gerçekleştirerek YouTube'da 100 bin aboneye ulaştı.

Ebeveynleri, çocuklarıyla yaklaşık sekiz yıl boyunca birlikte mücadele ettiklerini vurgulayarak, vefatından sonraki bu zor dönemde yakınlarıyla birlikte kalmak istediklerini belirttiler.

Ayrıca Avery'nin sosyal medyadaki takipçilerine minnettarlıklarını sunarak, onların çocuklarına büyük bir neşe ve destek verdiklerini ifade ettiler.

Aile, bu zor günlerde özel hayatlarına saygı gösterilmesini istedi. Avery'nin ebeveyni olmanın hayatlarındaki en büyük mutluluk ve onurlardan biri olduğunu vurguladılar.