Arjantin Milli Takımı'nda Lionel Messi için veda dönemi başladı

·34·Spor
Arjantin Milli Takımı'nda Lionel Messi için veda dönemi başladı

Goal.com'un haberine göre, Arjantin Milli Takımı yaklaşan uluslararası ara dönemde tarihinin en zorlu duygusal süreçlerinden birine hazırlanıyor. Takım kaptanı ve efsanevi forvet Lionel Messi'nin milli takım kariyerini noktalamaya yaklaşması, tüm ülkeyi ve futbol camiasını derin bir düşünceye sevk ediyor. Bu geçiş döneminin sadece oyuncular için değil, milyonlarca taraftar için de büyük bir sarsıntı yaratması bekleniyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Şu anda İtalya'nın Fiorentina kulübünde forma giyen genç yetenek Franco Mastantuono, yaklaşan maçlar öncesinde düşüncelerini paylaştı. Ona göre Lionel Messi sadece bir futbolcu değil, tüm Arjantin için gerçek bir ulusal kahraman. Bu nedenle sahadaki yerinin sonsuza dek boş kalacağı ve bu kaybı telafi etmenin kolay olmayacağı aşikâr.

Messi'nin ayrılışı ve miras sorunu

Bolivya, Burkina Faso ve Benin'e karşı oynanacak bir sonraki maçlar gelecek için zemin hazırlasa da, ana odak noktası Lionel Messi'nin son maçları üzerinde. Genç orta saha oyuncusu Franco Mastantuono, gelecekte efsanevi 10 numaralı formayı devralması beklenen adaylardan biri olarak gösteriliyor. Ancak futbolcunun kendisi, bu ağır sorumluluğun fazlasıyla farkında.

Mastantuono, gazetecilerle yaptığı görüşmede bu geçiş sürecinin zorlu geçeceğini kabul etti. “Bu çok zor. Leo'dan sonra herkes için ağır olacak çünkü o sadece bir futbolcu değil, tüm ülkemiz için bir idol. Onsuz devam etmek zor olacak ama bunu Arjantin ve onun için yapmak zorundayız”, – diye vurguladı genç futbolcu.

Lionel Scaloni'nin geleceği ve takımın durumu

Messi ile veda süreci yaşanırken, milli takımı üç büyük kupaya taşıyan teknik direktör Lionel Scaloni'nin geleceği de soru işareti taşıyor. Uzmanın mevcut sözleşmesi sona ermek üzere ve henüz yeni bir anlaşma imzalanmadı. Buna rağmen takım üyeleri şu an için tüm dikkatlerini bu son anların tadını çıkarmaya vermiş durumda.

Como kulübünde forma giyen ve Scaloni yönetiminde ilk maçına çıkan Nico Paz da bu duruma ilişkin görüşlerini dile getirdi. Teknik direktörün takımda kalmasını istediğini özellikle belirtti. Paz, efsanevi Lionel Messi ile bir kez daha aynı sahayı paylaşmanın büyük bir onur olduğunu ve milli takıma her zamanki gibi büyük bir tutkuyla geldiğini ifade etti.

Lionel MessiArjantinLionel ScaloniFranco MastantuonoFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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