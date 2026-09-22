ABD su tedarik sistemleri hackerların hedefinde

·12·Teknoloji
ABD su tedarik sistemleri hackerların hedefinde

ABD'de su ve atık su arıtma hizmetleri sunan binden fazla sağlayıcının, çalışanların gizli anahtarlarını ve aktif oturumlarını çalabilen kötü amaçlı yazılımlar nedeniyle ciddi bir siber tehdit altında olduğu ortaya çıktı. ixbt.com'un haberine göre, siber güvenlik alanında uzmanlaşmış SpyCloud şirketi tarafından yürütülen araştırma, kritik altyapı tesislerinin nispeten kolay bir şekilde sızılmaya açık olduğunu gösterdi. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Uzmanlar, parola çalan infostealer türü kötü amaçlı yazılımların yeni olmadığını, ancak yaygınlıklarının hackerlara yapay zeka araçlarını kullanmadan bile ağlara kolayca giriş yolu açtığını belirtiyor. SpyCloud, ABD Çevre Koruma Ajansı'na kayıtlı yaklaşık 10 bin kuruluşa ait 66 binden fazla açık sistem veritabanını analiz etti.

Araştırma sonuçlarına göre, incelenen sağlayıcıların yaklaşık yüzde 20'sinde, yani 1787 kuruluşta çalışanların bilgilerinin kötü amaçlı yazılımlar tarafından çalındığı tespit edildi. Bunların en az 250'sinde, doğrudan operasyonel ağlara ve su akışı ile pompaları kontrol eden uzaktan erişim sistemlerine yol açan veriler ifşa oldu.

Tedarik zinciri ve tekil zafiyetler

Analizler sırasında, ismi açıklanmayan bir ölçüm teknolojisi sağlayıcısının ağındaki bir cihazın da kötü amaçlı yazılım bulaştığı belirlendi. Bu cihaz aracılığıyla, söz konusu teknolojiye dayanan 167 kamu hizmeti şirketinin parolaları çalındı. SpyCloud temsilcisi Jason Lancaster, bu tür tek bir ihlalin, birbiriyle bağlantılı olmayan yüzlerce kuruluşa suçluların sızmasına neden olduğunu vurguladı.

Infostealer yazılımları sadece kayıtlı parolaları değil, aynı zamanda kullanıcının sistemde aktif olduğunu gösteren oturum tokenlarını da çalıyor. Bu sayede hackerlar, meşru bir kullanıcı gibi sisteme girerek çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) sistemlerini de atlatabiliyorlar. Suçlular bu tür verileri özel platformlarda birbirleriyle alıp satıyorlar.

Altyapıdaki diğer tehditler ve sonuçlar

Bu araştırma, ABD'deki su tedarik tesislerine yönelik bir dizi siber saldırının ardından yayınlandı. Hükümet çevreleri bu saldırıları İran bağlantılı gruplarla ilişkilendiriyor. Ancak SpyCloud uzmanları, İran bağlantılı saldırılarda çalınan parolaların kullanıldığına dair herhangi bir kanıt bulamadıklarını belirtti.

Bu vakalarda sorun daha çok fiziksel kontrolörler ve mekanik anahtarlardaki fabrika ayarlarında bulunan standart parolalar gibi zafiyetlerle ilgiliydi. Buna rağmen uzmanlar, parola hırsızlığı vakalarının kritik altyapı güvenliğini tehdit eden ana unsurlardan biri olmaya devam ettiğini ve su sektörünün bu risklerin tümüne aynı anda odaklanması gerektiğini vurguluyor.

Siber GüvenlikHackerlarSu TedarikiABDSpyCloud
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

İnsan kontrolünden çıkan zeka: Yapay zeka liderlerini endişelendiren nedir?İnsan kontrolünden çıkan zeka: Yapay zeka liderlerini endişelendiren nedir?Bugün, 08:19Apple mağazalarının mimarı yapay zeka ile alışverişe şüpheyle yaklaşıyorApple mağazalarının mimarı yapay zeka ile alışverişe şüpheyle yaklaşıyorBugün, 04:50Oppo A7 Pro Max uluslararası pazara çıktıOppo A7 Pro Max uluslararası pazara çıktıBugün, 02:57Siber Güvenlik: Ev yönlendiricilerinin gizliliğinde ciddi bir "kör nokta" tespit edildiSiber Güvenlik: Ev yönlendiricilerinin gizliliğinde ciddi bir "kör nokta" tespit edildiBugün, 02:24Samsung gelecek yıl HBM4 bellek üretimini önemli ölçüde artıracakSamsung gelecek yıl HBM4 bellek üretimini önemli ölçüde artıracakBugün, 01:55Thunderobot AI Master M7000 dizüstü bilgisayarı benzersiz bir depolama çözümüyle tanıtıldıThunderobot AI Master M7000 dizüstü bilgisayarı benzersiz bir depolama çözümüyle tanıtıldıBugün, 01:23
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
iPhone 18 Pro Max ve Galaxy S26 Ultra dayanıklılık testinden geçti
iPhone 18 Pro Max ve Galaxy S26 Ultra dayanıklılık testinden geçti