ABD su tedarik sistemleri hackerların hedefinde

ABD'de su ve atık su arıtma hizmetleri sunan binden fazla sağlayıcının, çalışanların gizli anahtarlarını ve aktif oturumlarını çalabilen kötü amaçlı yazılımlar nedeniyle ciddi bir siber tehdit altında olduğu ortaya çıktı. ixbt.com'un haberine göre, siber güvenlik alanında uzmanlaşmış SpyCloud şirketi tarafından yürütülen araştırma, kritik altyapı tesislerinin nispeten kolay bir şekilde sızılmaya açık olduğunu gösterdi. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Uzmanlar, parola çalan infostealer türü kötü amaçlı yazılımların yeni olmadığını, ancak yaygınlıklarının hackerlara yapay zeka araçlarını kullanmadan bile ağlara kolayca giriş yolu açtığını belirtiyor. SpyCloud, ABD Çevre Koruma Ajansı'na kayıtlı yaklaşık 10 bin kuruluşa ait 66 binden fazla açık sistem veritabanını analiz etti.

Araştırma sonuçlarına göre, incelenen sağlayıcıların yaklaşık yüzde 20'sinde, yani 1787 kuruluşta çalışanların bilgilerinin kötü amaçlı yazılımlar tarafından çalındığı tespit edildi. Bunların en az 250'sinde, doğrudan operasyonel ağlara ve su akışı ile pompaları kontrol eden uzaktan erişim sistemlerine yol açan veriler ifşa oldu.

Tedarik zinciri ve tekil zafiyetler

Analizler sırasında, ismi açıklanmayan bir ölçüm teknolojisi sağlayıcısının ağındaki bir cihazın da kötü amaçlı yazılım bulaştığı belirlendi. Bu cihaz aracılığıyla, söz konusu teknolojiye dayanan 167 kamu hizmeti şirketinin parolaları çalındı. SpyCloud temsilcisi Jason Lancaster, bu tür tek bir ihlalin, birbiriyle bağlantılı olmayan yüzlerce kuruluşa suçluların sızmasına neden olduğunu vurguladı.

Infostealer yazılımları sadece kayıtlı parolaları değil, aynı zamanda kullanıcının sistemde aktif olduğunu gösteren oturum tokenlarını da çalıyor. Bu sayede hackerlar, meşru bir kullanıcı gibi sisteme girerek çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) sistemlerini de atlatabiliyorlar. Suçlular bu tür verileri özel platformlarda birbirleriyle alıp satıyorlar.

Altyapıdaki diğer tehditler ve sonuçlar

Bu araştırma, ABD'deki su tedarik tesislerine yönelik bir dizi siber saldırının ardından yayınlandı. Hükümet çevreleri bu saldırıları İran bağlantılı gruplarla ilişkilendiriyor. Ancak SpyCloud uzmanları, İran bağlantılı saldırılarda çalınan parolaların kullanıldığına dair herhangi bir kanıt bulamadıklarını belirtti.

Bu vakalarda sorun daha çok fiziksel kontrolörler ve mekanik anahtarlardaki fabrika ayarlarında bulunan standart parolalar gibi zafiyetlerle ilgiliydi. Buna rağmen uzmanlar, parola hırsızlığı vakalarının kritik altyapı güvenliğini tehdit eden ana unsurlardan biri olmaya devam ettiğini ve su sektörünün bu risklerin tümüne aynı anda odaklanması gerektiğini vurguluyor.