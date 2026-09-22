Oppo Find X10 Pro Max tanıtıldı: Üç adet 200 MP kameraya sahip ilk amiral gemisi

Ixbt.com'un haberine göre, mobil teknoloji pazarında önemli bir prömiyer daha gerçekleşti; Vivo'nun yeni nesil amiral gemilerinin ardından Oppo, en gelişmiş Find X10 Pro Max akıllı telefonunu tanıttı. Bu cihaz, mobil fotoğrafçılık tarihinde ilk kez üç adet 200 megapiksel kamerayı içeren benzersiz sistemiyle küresel ölçekte dikkat çekiyor. Yeni amiral gemisinin en yüksek teknolojik gereksinimleri karşılaması ve mobil fotoğrafçılık imkanlarını yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Profesyonel Hasselblad optikleri ve gelişmiş sensörler

Akıllı telefonun ana gurur kaynağı olan üçlü kamera sistemi, Hasselblad ile iş birliği içinde oluşturuldu. Ana modül, 1/1,3 inçlik büyük bir sensöre dayanarak CIPA 6.5 seviyesinde optik stabilizasyon ve 17 EV'ye kadar dinamik aralık sunuyor. Ayrıca 1/1,56 inç boyutundaki ultra geniş açılı kamera da ışığı yüzde 202 oranında daha fazla alma kapasitesine sahip. Üçüncü 200 megapiksellik sensör ise telefoto modülüne yerleştirilmiş olup CIPA 7.5 seviyesinde sabitleme sistemi ile donatılmıştır.

Optiklerin renk doğruluğu, ikinci nesil Danxia sensörü ve LUMO sistemi aracılığıyla kontrol ediliyor. Bu algoritmalar, normal fotoğraflar, canlı kareler ve videoların kaydedilmesi sürecinde mükemmel sonuçlar veriyor. Portre çekimlerinde ise yapay zeka, cildin doğal dokusunu, saçları ve makyajı aşırı pürüzsüzleştirme yapmadan korumaya odaklanıyor.

Ana kamera, dinamik aralığı genişletmek için tasarlanan gelişmiş DeepPix teknolojisini alan ilk cihaz oldu. Bu teknoloji, sensörün ışık hakkında daha fazla bilgi toplamasına olanak tanıyarak yüksek çözünürlüğü ve genişletilmiş aralığı gerçek zamanlı olarak birleştiriyor. Bu süreç tamamen otomatik çalışıyor ve manuel olarak HDR modunu açmayı gerektirmiyor.

Yüksek performans ve MediaTek platformu

Oppo Find X10 Pro Max, donanım kısmının temeli olarak güçlü MediaTek Dimensity 9600 Pro işlemcisine dayanıyor. Üretici, bunu fotoğrafları işleme, yüksek kare hızındaki oyunlar ve yerel yapay zeka modellerini yönetme yüklerini dağıtan özel Tide Engine motoruyla tamamladı.

Ayrıca, MediaTek ile birlikte geliştirilen Frame Tracking 2.0 teknolojisi, arayüz gecikmelerini azaltma ve enerji tüketimini optimize etme görevini üstleniyor. Cihaz, 6,78 inçlik bir ekran ve kaliteli 50 megapiksellik ön kamera ile donatılmıştır.

Dayanıklılık ve büyük batarya

Akıllı telefon, su ve toza karşı dayanıklılık konusunda en katı IP66, IP68 ve IP69 standartlarını karşılıyor. Yazılım tarafında ise ColorOS 17 arayüzüne sahip Android 17 işletim sistemi yüklü geliyor.

Cihazın özerkliğini sağlamak için 8000 mAh kapasiteli bir batarya seçilmiş olup, 80 W kablolu ve 50 W kablosuz şarj teknolojilerini destekliyor. Oppo, silikon-karbon teknolojisi sayesinde bataryanın özelliklerini tam beş yıl boyunca kaybetmeyeceğini vaat ediyor.