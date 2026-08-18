Amerikalı genç, Rubik Küpü’nü gözleri bağlı şekilde 11,56 saniyede çözerek rekor kırdı

Amerikalı speedcuber Tommy Cherry Rubik Küpü’nü gözleri bağlı şekilde yalnızca 11,56 saniyede çözerek, Guinness Dünya Rekoru’nu yeniden ele geçirdi.

21 yaşındaki Cherry, bu sonucu 28 Haziran 2026’da ABD’nin New Jersey eyaletindeki Branchburg kentinde düzenlenen Mid-Atlantic Quiet Championship 2026 yarışmasında kaydetti. 3×3×3 boyutundaki Rubik Küpü’nü gözleri bağlı şekilde çözme alanında yeni dünya rekoru kırdı.

Cherry bu sonuçla Avustralyalı Charlie Eggins’e ait önceki rekoru geliştirdi. Eggins, 10 Ocak 2026’da Sidney’deki bir yarışmada Rubik Küpü’nü 11,67 saniyede çözerek rekor kırmıştı.

İlginç bir şekilde Amerikalı speedcuber, dünya rekorunu ilk kez 2021’de kırdı. O dönemde Rubik Küpü’nü gözleri bağlı şekilde 15,27 saniyede çözmüştü. Sonraki yıllarda Cherry derecelerini düzenli olarak geliştirerek rekor süresini birkaç kez kısalttı.

Cherry ve Charlie Eggins, gözleri bağlı şekilde 3×3×3 Rubik Küpü çözme alanında en hızlı ortalama sonuç rekorunu da birlikte ellerinde bulunduruyor. Ortalama dereceleri 14,05 saniyeolarak kayıtlara geçti.

Yeni rekorunun ardından Tommy Cherry, sonucundan memnun olduğunu ifade etti. Dünya rekorunu yeniden ele geçirdiği için mutlu olduğunu söyleyen Cherry, bunun 2024’ten sonraki ilk rekoru olduğunu vurguladı.

Sporcu, gelecekte derecelerini daha da geliştirmeyi ve bu rekoru uzun yıllar korumayı umuyor.