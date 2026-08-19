Rubik Küpü gözleri bağlı olarak 11,56 saniyede çözüldü

·4·Dünya
Rubik Küpü gözleri bağlı olarak 11,56 saniyede çözüldü

Amerikalı speedcuber Tommy Cherry Rubik Küpü’nü gözleri bağlı olarak 11,56 saniyede çözüp dünya rekorunu kırdı.

21 yaşındaki Cherry, bu dereceyi 28 Haziran 2026’da ABD’nin New Jersey eyaletinde düzenlenen yarışmada elde etti. Böylece Avustralyalı Charlie Eggins’in 11,67 saniyelik rekorunu 0,11 saniye geliştirdi.

İlginç olan şu ki Cherry, Rubik Küpü’nü gözleri bağlı çözme rekorunu daha önce de birkaç kez kırmıştı. İlk dünya rekorunu 2021’de 15,27 saniyelik dereceyle elde etti.

Bu tür yarışmalarda katılımcı önce karıştırılmış küpü dikkatle ezberler, ardından gözlerini bağlayarak küpü hafızasına dayanarak çözer. Bu nedenle derece, hızın yanı sıra güçlü bir hafıza ve dikkat de gerektirir.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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