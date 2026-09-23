Huawei yeni Mate TV 2 televizyon serisini tanıttı

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Huawei yeni Mate TV 2 televizyon serisini tanıttı

Huawei, en gelişmiş teknolojilerini içeren yeni Mate TV 2 televizyon serisini resmen tanıttı. ixbt.com'un haberine göre, 65 ile 98 inç arasında ekran boyutlarına sahip Enjoy Edition, Mate TV 2 ve gelişmiş Mate TV 2 Pro modellerini içeren bu yeni seri, yüksek performans ve modern özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Teknik özellikler ve yeni işlemci

Serinin giriş modeli olan Enjoy Edition, özel Kirin T92 işlemci, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile donatılmıştır. Üretici, önceki nesle kıyasla merkezi işlemci performansının tek çekirdekli modda %490, çok çekirdekli modda %360 ve grafik çipinin ise %251 oranında arttığını belirtiyor. Cihazın kalınlığı sadece 36,9 mm olup, ekran ön panelin %99'unu kaplıyor.

Televizyonlar, 4000 nit ile 5000 nit arasında en yüksek parlaklık seviyesi sunan Huawei Black Diamond Super MiniLED panellerle donatılmıştır. Ayrıca, yapay zeka yardımıyla kontrastı iyileştirme ve 1080p formatındaki görüntüleri 4K seviyesine kadar kaliteli ölçeklendirme özellikleri mevcuttur. LR %0,5 teknolojisi ise ekrandaki yansımaları azaltarak izleme konforunu artırıyor.

Yenilikçi özellikler ve 3D formatı

Temel Mate TV 2 modeli de Kirin T92 çipine dayanıyor ancak ek olarak özel bir Honghu Vivid görüntü işleme çipi ile zenginleştirilmiştir. Bu teknoloji, gerçek zamanlı olarak karedeki ön ve arka planları birbirinden ayırarak normal 2D videoları 3D formatına dönüştürme özelliğine sahiptir. Tüm modellerde, gücü modele bağlı olarak 130 Watt ile 240 Watt arasında değişen Huawei Sound ses sistemleri bulunmaktadır.

En çok talep gören Mate TV 2 Pro amiral gemisi versiyonu, 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama ile geliyor. Bu cihazın akustik sistemi, 240 Watt gücünde 3.2.2 formatında uzamsal ses sağlıyor. Cihazlar HarmonyOS işletim sistemi uygulamalarını destekler, el hareketleriyle kontrol edilebilir ve diğer Huawei cihazlarıyla kesintisiz bağlantı kurar.

Fiyatlar ve piyasaya çıkış

Bu modern televizyon ailesi, akıllı ev merkezi görevi görerek uygulamaların çift yönlü aktarımına ve ev sinema sistemine bağlanma imkanına olanak tanır. Enjoy Edition versiyonunun fiyatı, ekran boyutuna bağlı olarak 7999 Yuan'dan başlayıp 13 999 Yuan'a kadar çıkmaktadır. Orta seviye Mate TV 2 fiyatları 9999 Yuan ile 26 999 Yuan arasında belirlenmişken, en güçlü Mate TV 2 Pro modeli için alıcıların 16 999 Yuan ile 34 999 Yuan arasında bir bütçe ayırması gerekecektir.

HuaweiMate TV 2MiniLEDHarmonyOSTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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