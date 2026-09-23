Samsung SmartThings güncellemesi buzdolaplarını devre dışı bıraktı

Samsung, akıllı ev aletleri kullanıcılarının dikkatini çeken ciddi bir arızanın ardından SmartThings platformunun son yazılım dağıtımını derhal durdurdu. ixbt.com'un haberine göre, hata sonucunda binlerce buzdolabı tamamen çalışmaz hale geldi ve bu durum şirketin resmi bir özür dilemesine yol açtı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Sorun, bu yılın 22 Eylül tarihinde Güney Kore'de başladı ve ağırlıklı olarak 2024 yılında üretilen Bespoke AI 4-Door serisi yüksek teknolojili modelleri etkiledi. Samsung Members forumunda şikayette bulunmaya başlayan kullanıcılar, güncelleme onaylandıktan sonra cihazların anında arızalı duruma düştüğünü belirttiler.

Özellikle buzdolaplarının iç aydınlatmaları söndü ve dokunmatik kontrol paneli yanıt vermemeye başladı. Bazı cihazlar ise doğrudan ürün yazılımı yükleme ekranında dondu ve soğutma fonksiyonu tamamen durdu.

Arızayı gidermedeki zorluklar

Zarar gören cihaz sahipleri standart yöntemleri denediler ancak fişi çekip tekrar takmak durumu değiştirmedi. ZDNet Korea'nın haberine göre, bunun temel nedeni, bir hata sonucu normal kullanıcılara gönderilen dahili test modundaki yazılım sürümüydü.

Durumun ciddiyeti, yazılım hatasının uzaktan — over-the-air yöntemiyle düzeltilmesinin imkansız olmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle Samsung, mağdurlara doğrudan servis merkezlerine başvurmalarını ve uzman ziyaretini beklemelerini tavsiye ediyor.

Bayram öncesi ortaya çıkan ek sorunlar

Bu teknik arıza, Güney Kore'de geleneksel Chuseok bayramı kutlamaları öncesinde meydana geldi. Halkın bayram sofrası için buzdolaplarını önceden gıda ürünleriyle doldurduğu bir dönemde soğutma sisteminin devre dışı kalması, büyük kayıp risklerini beraberinde getirdi.

Şu anda servis merkezlerine gelen yoğun talep nedeniyle bazı müşterilere teknisyenin ancak bayram tatili bittikten sonra gelebileceği bildirildi. Ortaya çıkan acil durumlar nedeniyle Samsung Electronics Service, parça mühendislerini ve operatörleri nöbette tutacağını duyurdu.

Samsung henüz kaç cihazın etkilendiğini tam olarak açıklamadı ve güncelleme nedeniyle bozulan ürünler için tazminat ödenip ödenmeyeceği konusunda bir yorum yapmadı. Şirket, yaşanan aksaklıklar için kamuoyundan özür diledi.